Италия Рома не се спира, взе девето ново попълнение 29 юни 2018 | 07:14 - Обновена

Мащабната селекция на Рома продължава с пълна сила. Клубът се сдоби с девето ново попълнение това лято в лицето на младия французин Вилиам Бианда. Той пристига от Ланс за 6 млн. евро, но досегашният му клуб може да получи още 5 млн. под формата на бонуси, както и 15% от евентуален следващ трансфер на бранителя. "Много съм щастлив. Рома е голям клуб и съм сигурен, че това е точното място за мен. Тук ще мога да развия качествата си и да направя следващата стъпка в кариерата си", сподели Бианда пред официалния сайт на "джалоросите". GALLERY | | William Bianda takes his first look at his new home!



https://t.co/Yj4HgbwbCt pic.twitter.com/gepX3KhpWe — AS Roma English (@ASRomaEN) 28 юни 2018 г. Централният защитник е едва на 18 години, но е смятан за голям талант. Неговият договор с Рома е до 2023 година. В новия си отбор той ще играе с номер 28. "С привличането на Вилиам продължаваме политиката си да инвестираме в млади футболисти. Сигурни сме, че с помощта на треньорския щаб и по-опитните футболисти, Бианда ще разгърне в пълна степен огромния си потенциал", коментира спортният директор на Рома Мончи.

