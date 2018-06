Имобиле каза "да" на Милан, но...

Нападателят на Лацио Чиро Имобиле е отворен за трансфер в Милан. Дори фактът, че УЕФА изхвърли "росонерите" от участие в евротурнирите, не смущава италианския национал, твърди Sky Sport Italia.

Естествено, преговорите между двата клуба няма да са никак лесни. Лацио няма никакво желание да се разделя със звездата си, още по-малко да го продава на друг клуб от Серия "А". Много зависи и от ситуацията околко собствеността на Милан и това с какви средства за селекция ще разполага клубът.

