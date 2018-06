Майнц 05 привлече нападател от Лион

Нападателят на Олимпик Лион - Жан-Филип Матета, подписа четиригодишен договор с германския Майнц 05. Според информация на авторитетното издание "Екип" Майнц ще плати рекордна за клуба трансферна сума - 10 милиона евро.

През миналия сезон 21-годишният Матета игра под наем във втородивизионния френски Льо Авър, където вкара 17 гола в 35 мача.

OFFICIAL: @JPMateta19 has joined the #Zerofivers from @OL_English! The 21-year-old forward has signed a four-year contract with #Mainz05 #UpTheMainz pic.twitter.com/oygoNLvlOA