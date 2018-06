Сузи Волф стана шеф на Формула Е отбор

#Breaking: @Susie_Wolff announced as @VenturiGP team principal from season five of the ABB FIA Formula E Championship! Check out the full story >> https://t.co/xipHc0kb6E #ABBFormulaE pic.twitter.com/HH6qevM5Gm — ABB Formula E (@FIAFormulaE) June 26, 2018

Сузи Волф стана шеф на отбора от Формула Е Вентури, в който от следващия сезон 2018/19 ще кара бившият Ф1 пилот Фелипе Маса. Волф, която бе тест пилот за Уилямс след периода си в ДТМ между 2006 и 2012 г., е и акционер в отбора, базиран в Монако.

След прекратяването на състезателната си кариера през 2015 г. Сузи Волф основа фондацията "Dare to be Different", която е насочена към момичетата и жените в моторспорта.

"Човек не може просто да изключи своите състезателни инстинкти, когато спре да кара и тази решителност и желанието да бъда първа ме подпалиха. Дадох си време, в което да избера правилната посока за това предизвикателство, и сега я открих", сподели Волф.

Първото състезание за нея начело на отбора ще бъде финалният кръг на настоящия сезон в Ню Йорк.