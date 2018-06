НБА 40 билборда в Лос Анджелис, Калифорния 26 юни 2018 | 17:08 0 0 0 0 1



Запалянкото собственоръчно е платил за издигането на 40 билборда из целия Лос Анджелис, които призовават за привличането на Джордж в родния му щат. По-рано през годината, през месец март, същият този Емрани плати за 4 билборда с подобна кампания, касаеща привличането на ЛеБрон Джеймс.

Attorney and Lakers season ticket holder Jacob Emrani, who put up 4 billboards recruiting LeBron in March, has paid for over 40 billboards for Paul George. There are six different designs, all have the #PG2LA with three designs including LeBron with George. Here’s one billboard: pic.twitter.com/xHoHaItlqC — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) June 25, 2018

В случая призивът на рекламните пана е заигравка с цветовете на Лейкърс и инициалите на Пол Джордж - "Can't spell purple & gold without PG. #PGLA". Кампанията включва шест различни дизайна на рекламите, а в три от тях са включени както Джордж, така и ЛеБрон Джеймс.

