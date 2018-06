Тенис Григор Димитров се развихри преди "Уимбълдън" с отлична победа 26 юни 2018 | 16:27 - Обновена 0 0 0 1 1 #TheBoodles 2018 has begun and the weather couldn’t be more perfect! Here is a clip from last year to give you a taster of what is to come… #TheBoodles2018 #BoodlesJewellery #StokePark @StokePark @TheBoodles https://t.co/GwiwS0lmEH — Boodles (@Boodles) June 26, 2018

27-годишният хасковлия започна колебливо и след няколко грешки от бекхенд и неубедително подаване той допусна ранен пасив от 1:4 гейма. Постепенно Димитров започна да намира точността на сервиса си и стабилизира играта си, с което бързо успя да изравни за 4:4, а след това се стигна до тайбрек. В него Циципас поведе с мини-пробив за 4:3 точки, но след това българинът направи серия от четири поредни разигравания, с което взе първия сет. Can @GrigorDimitrov make Cookies and Cream the new @Wimbledon No. 1? #LetsPlay pic.twitter.com/Ybbg8vUUpe — Häagen-Dazs UK (@haagendazsuk) June 26, 2018

Във втората част Димитров показа страхотен тенис и няколко изумителни отигравания, за да си подпечата крайната победа след поредица от пет последователни гейма. Asked if he sings well with the One-Handed Backhand Boys or if it's Auto-Tuned, Grigor tries to act like there's a lot of rehearsal and "process" involved and seems hopeful there may be a new single soon... #Dimitrov #Boodles pic.twitter.com/ap8MX2L92q — Tennis Inside Out (@TennisInsideOut) June 26, 2018

"Почти всяка година съм тук, така че е страхотно, че отново имам възможността да играя в "Стоук Парк". Що се отнася до "Уимбълдън" през следващата седмица, готвя са много сериозно, както за всеки друг турнир. Тревата е много близо до сърцето ми. Опитвам се да играя възможно най-много, защото сезонът на трева е твърде кратък", коментира Димитров след двубоя.

