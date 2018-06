Златан се съблече чисто гол за ESPN

Звездата на Лос Анджелис Галакси Златан Ибрахимович ще бъде една от 16-те спортни звезди, които свалят всички дрехи за поредното издание на ESPN „The Body Issue”, което излиза следващата седмица. Бившият шведски национал позира чисто гол и ще се появи на корицата на списанието, където показва част от дупето си, редом с перфектната си физика и много татуси.

