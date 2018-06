Моторни спортове Първо и второ място за Павел Лефтеров в Мизано 26 юни 2018 | 10:55 0 0 0 0 0



В събота, на първото състезание в сериите GT4, Лефтеров и съотборникът му Miguel Cristóvão записаха четвърто място в клас PRO - АМ на борда на BMW GT4 с немския отбор RN VISION STS.



По-късно в същия ден се проведе нощното състезание от Lamborghini Super Trofeo. В него Лефтеров участва със съотборника си от миналия сезон John-Louis Jasper с отбора Leipert Motorsport. Резултатите от квалификациите отредиха десета позиция на грида. Павел Лефтеров направи много силен старт и още на първия завой стопи осем позиции и беше втори. В края на първата обиколка застана на трета позиция, която задържа до задължителната смяна. След него Jasper поддържаше темпото почти до самия край на състезанието, когато в последната обиколка загуби две позиции. Въпреки това двамата се качиха на подиума с второ място в клас PRO - AM.

В неделя сутрин, във второто състезание в GT4, съотборникът на Лефтеров Miguel Cristóvão стартира 17-ти. На почивката пое Лефтеров и с невероятно темпо стопи 26 секунди разлика от лидера в класа. В последната обиколка успя да го изпревари и триумфира с първото място на подиума в клас PRO - AM.



Във второто състезание на Lamborghini Super Trofeo, въпреки невероятното темпо на Лефтеров и трета временна позиция в клас PRO – AM, той и съотборникът му не успяха да се качат на подиума, тъй като буквално в последната обиколка задната лява гума на автомобила гръмна.



Следващото състезание, в което Лефтеров ще вземе участие, е в Портимао, Португалия (7 – 8 юли 2018 год.) в любимия му 24-часов формат за издръжливост.

