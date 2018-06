НБА Джеймс Хардън спечели наградата за "Най-полезен играч" в НБА, Бен Симънс е "Новобранец на годината" 26 юни 2018 | 08:58 - Обновена 0 0 0 0 11



28-годишният Хардън, който на два пъти (през сезон 2014/15 и сезон 2016/17) завършваше като първи подгласник за най-ценното индивидуално отличие в НБА, сега изпревари лидера на Кливланд Кавалиърс ЛеБрон Джеймс и звездата на Ню Орлиънс Пеликанс Антъни Дейвис. Хардън изведе Хюстън до рекордните в историята на клуба 65 победи и бе първи сред реализаторите в цялата лига със средно 30,4 точки на мач, като в четири случая премина границата от 50 пункта. Това му донесе и убедителното първо място в гласуването със 86 първи вота от възможни 101.

Congrats to James Harden on winning the NBA MVP @NBAOfficial Award Show pic.twitter.com/rql79xcKH3 — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) June 26, 2018 За "Най-добър новобранец" бе избран 208-сантиметровият гард на Филаделфия Бен Симънс. Австралиецът имаше прекрасна дебютна кампания, като стана едва вторият баскетболист в цялата история на лигата с поне 15 точки, поне 8 борби и поне 8 асистенции средно на мач след легендата Оскар Робъртсън. Симънс изпревари в гласуването гарда на Юта Джаз Донован Мичъл и крилото на Бостън Селтикс Джейсън Тейтъм.



Виктор Оладипо от Индиана Пейсърс бе определен за "Най-прогресиращ играч", след като в първия си сезон при пешеходците постигна по 23,1 точки, 5,3 борби и 4,3 асистенции средно на мач.

Френският център на Юта Джаз Руди Гобер пък взе наградата за "Най-добър защитник", като изпревари центъра на Филаделфия Джоел Ембийд и центъра на Ню Орлиънс Антъни Дейвис. Гобер завърши четвърти по общ брой чадъри през сезона, макар да пропусна цели 26 двубоя заради травма в коляното.

Лу Уилямс от Лос Анджелис Клипърс спечели за втори път в кариерата си наградата за "Шести играч", реализирайки през сезона по 22,6 точки на мач от пейката.

"Shout out to all the youngins that got a dream, it's a vision out there go take it, go chase that dream!" - @JHarden13 #MVP pic.twitter.com/whwj5gW0et — Houston Rockets (@HoustonRockets) June 26, 2018 За "Треньор на годината" бе определен Дуейн Кейси за работата си в Торонто. Кейси изведе канадския тим до рекордните в историята на клуба 59 победи, но бе уволнен, след като тимът отстъпи пред Кливланд във втория кръг на плейофите.



