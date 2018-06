Денвър и Никола Йокич са близо до нов договор

Сръбският център Никола Йокич е съвсем близо до подписването на нов договор с тима на Денвър Нъгетс, съобщи "Yahoo Sports". 23-годишният Йокич ще парафира за нови пет години със "златните буци", а контрактът е на стойност 146,5 милиона долара.

