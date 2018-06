Тенис Федерер се цели в четвърта титла на "Мастърс Къп" 11 ноември 2007 | 08:45 0 0 0 0 0 Роджър Федерер ще се опита да стигне до четвърта титла на започващия

днес "Мастърс Къп". В последния турнир по тенис за сезона ще вземат

участие осемте най-добри тенисисти за 2007 г. Състезанието се провежда в китайския град Шанхай и е с награден фонд 4,45 милиона долара. Надпреварата започва с групова фаза по схемата всеки срещу всеки, като първите двама от "червената" и "златната" група се класират за полуфиналите. Федерер, който триумфира миналата година, е абсолютен фаворит да спечели отново. Задачата на швейцареца бе допълнително улеснена от факта, че Давид Налбандян не успя да се класира за надпреварата и дори не замина за Китай, където щеше да бъде първа резерва. Аржентинецът е

една от най-сериозните заплахи за Роджър. Той го победи на два пъти през последния месец и му отне титлата в "Мастърс Къп" след драма на финала през 2005 г. Жребият също бе благосклонен към Федерер. Той попадна в "червената"

група, където още са Николай Давиденко, Анди Родик и Фернандо Гонзалес. Световният номер 1 има статистика от 34 победи и 1 загуба в двубоите си срещу тези трима тенисисти. "Златната" група изглежда далеч

по-равностойна. В нея попаднаха номер 2 в света Рафаел Надал, и тримата дебютанти на турнира - Новак Джокович, Давид Ферер и Ришар Гаске. Гаске бе последният, който се класира за "Мастърс Къп", докато Федерер

и Надал си осигуриха място в турнира още през юли. Французинът водеше битка до последния момент, като зад борда останаха тенистисти като Анди Мъри и Маркос Багдатис. След отказа на Налбандян, като първа и втора резерва в Шанхай отидоха испанецът Томи Робредо и аржентинецът Хуан Игнасио Чела. Те спечелиха безплатна екскурзия до Китай и ще получат по 50 000 долара, за да се разхождат наоколо. Ако някой от тях се появи на корта за участие в един мач, ще вземе 45 000 долара. За участие и в трите мача се дават по 90 000, а при победа се получават 120 000. Финалистът ще вземе 370 000, а шампионът 700 000. Ако някой спечели титлата без загубен мач, ще получи 1,52 милиона долара. УЧАСТНИЦИТЕ 1. РОДЖЪР ФЕДЕРЕР (ШВЕЙЦАРИЯ)

Федерер безспорно е над всички през последните години. Неговият сезон

бе по-слаб в сравнение с 2006 г. и той допусна някои изненадващи загуби. Швейцарецът обаче ще завърши поредната си изключителна година, в която счупи нова поредица от рекорди. За втора поредна година той спечели Откритото първенство на Австралия, "Уимбълдън" и US Open. Голям успех за него бе титлата от сериите Мастърс в Хамбург, където записа първи успех срещу Рафаел Надал на червени кортове. Испанецът обаче за втори пореден път го победи на финала на "Ролан Гарос" и пак го лиши от единствения голям трофей, който липсва в колекцията му. Федерер допусна осем загуби през сезона, като основен проблем за него бяха аржентинците. Гийермо Каняс го победи на два пъти през март, а Давид Налбандян на два пъти през последните седмици. Участия в "Мастърс Къп": Това ще е шестото му поредно участие на

турнира след дебюта му през 2002 г. Има три титли и актив от 22 победи и 2 загуби. При първото си участие губи на полуфиналите от Лейтън Хюит.

Следват два спечелени финала срещу Андре Агаси и Лейтън Хюит. През 2005 г. губи от Налбандян в изключително драматичен двубой, след като повежда с 2:0 сета. Миналия сезон победи Джеймс Блейк на финала. Шансове за титлата: Фаворит за спечелването на трофея. Има

психологическо предимство над всичките си съперници. Въпреки някои изненадващи загуби през този сезон, всеки път, когато Федерер е победен, това се определя като значимо събитие в света на тениса. ФАКТИ

Роден: 8 август 1981 г. в Базел

Висок: 185 см

Тежи: 80 кг

Титли от Големия шлем - 12 ("Уимбълдън" 2003, Открито първенство на

Австралия 2004, "Уимбълдън" 2004, US Open 2004, "Уимбълдън" 2005, US Open 2005, Открито първенство на Австралия 2006, "Уимбълдън" 2006, US Open 2006, Открито първенство на Австралия 2007, "Уимбълдън" 2007, US Open 2007)

Титли от сериите Мастърс - 14

Общо титли - 52 (7 през 2007 г.)

Статистика за 2007 г.: 64 победи, 8 загуби

Спечелени пари от наградни фондове: 36 007 078 долара

Най-високо място в световната ранглистата: 1 2. РАФАЕЛ НАДАЛ (ИСПАНИЯ)

Матадорът от Майорка продължи да се движи по възходяща линия и през

тази година. 21-годишният Рафа за трети пореден път триумфира на "Ролан Гарос", като спечели и три титли на турнирите от сериите Мастърс. За втори пореден сезон достигна до финала на "Уимбълдън", където изигра петсетов мач с Федерер и бе на косъм да лиши швейцареца от любимия му трофей. Надал отново не успя да запише запомнящо се представяне на Откритото първенство на Австралия и на US Open, като имаше проблеми с контузии през годината. Той пак бе господар на червените кортове, но загубата му от Федерер на финала в Хамбург сложи край на серията му от 81 поредни победи на клей. Превръщането на Новак Джокович в сериозен фактор в тениса започва да го притеснява. Въпреки че спечели срещу него на полуфиналите на "Ролан Гарос" и "Уимбълдън", сърбинът го победи в Маями и Монреал и се очаква скоро да застраши второто му място в световната ранглиста. Участия в "Мастърс Къп": Класира се за трети път, но ще участва за

втори, тъй като през 2005 г. контузия му попречи да играе. Миналия сезон премина груповата фаза и отпадна на полуфиналите след загуба от Федерер. Шансове срещу Федерер: Съперничеството между двамата се превърна в

най-голямото в мъжкия тенис в момента, като Надал е определян като кошмара на Федерер. Испанецът има положителен баланс в двубоите помежду им, но този сезон битката бе по-равностойна. В момента Рафа не е в най-добрата си форма, въпреки че игра на финал в Париж преди две седмици и едва ли има сили да победи швейцареца. Статистика срещу Федерер: 8 победи, 5 загуби (2-2 през 2007 г.) Шансове за титлата: Надал може да има проблеми да преодолее груповата фаза. Има две загуби от Джокович на твърди кортове и падна от Ферер на US Open. ФАКТИ

Роден: 3 юни 1986 г. в Майорка

Висок: 185 см

Тежи: 85 кг

Титли от Големия шлем - 3 ("Ролан Гарос" 2005, "Ролан Гарос" 2006,

"Ролан Гарос" 2007)

Титли от сериите Мастърс - 9

Общо титли - 23 (6 през 2007 г.)

Статистика за 2007 г.: 68 победи, 13 загуби

Спечелени пари от наградни фондове: 12 933 874 долара

Най-високо място в световната ранглистата: 2 3. НОВАК ДЖОКОВИЧ (СЪРБИЯ)

Сърбинът отбеляза изключителен прогрес през 2007 г., като спечели

четири титли. Превърна се в любимец на феновете с аткрактивните си

изпълнения, а с блестящата си игра се утвърди като номер 3 в света. Започна сезона с титла Аделаида, но пробивът бе на твърдите кортове в САЩ през март. Той играе финал в Индиън Уелс и спечели турнира в Маями. Триумфира на клей в Ещорил, а след това дойдоха полуфиналите на "Ролан Гарос" и "Уимбълдън". Завръщането му в Северна Америка през август бе гарнирано с нови блестящи постижения. Джокович спечели титлата в Монреал, след като последователно победи Родик, Надал и Федерер, а през септември стигна до финала на US Open, където загуби от световния номер 1. Участия в "Мастърс Къп": Дебют Шансове срещу Федерер: Новак успя да спечели сет срещу Федерер при

първата им среща миналия сезон, а през този оказа сериозна съпротива във всичките двубои между двамата. Няма комплекс от швейцареца и излиза със самочувствие срещу него. Джокович победи световния номер 1 на финала в Монреал и го измъчи сериозно на финала на US Open. Статистика срещу Федерер: 1 победа, 5 загуби (1-3 през 2007 г.)



Шансове за титлата: Сърбинът е с големи шансове да играе на финал, ако завърши на първо място в групата си. Ще излезе като фаворит срещу Ферер и Гаске. ФАКТИ

Роден: 22 май 1987 г. в Белград

Висок: 187 см

Тежи: 80 кг

Титли от Големия шлем - няма

Титли от сериите Мастърс - 2

Общо титли - 7 (5 през 2007 г.)

Статистика за 2007 г.: 68 победи, 16 загуби

Спечелени пари от наградни фондове: 3 327 700 долара

Най-високо място в световната ранглистата: 3 4. НИКОЛАЙ ДАВИДЕНКО (РУСИЯ)

Сезонът на Давиденко се превърна в кошмар. През август той се отказа по време на мача си от втория кръг на Откритото първенство на Полша срещу аржентинеца Мартин Васало Аргело, а световната борса за залози Betfair анулира залозите за срещата. Това бе началото на грандиозния скандал за уреждане на мачове в тениса. В момента руснакът е разследван и ако бъде намерен за виновен, може да бъде изхвърлен от спорта до живот. През октомври бе глобен от ATP с обвинението, че е играл симулативно в мача си от втория кръг на турнира в Санкт Петербург.

Оставяйки настрана този част от кариерата му, тенисист номер 1 на Русия

отбеляза отстъпление в сравнение с 2006 г. Той се представяше силно на

големите турнири и много слабо на малките, което събуди подозрения у

мнозина. За втори пореден сезон спечели титлата в Москва през октомври, но това бе единственият му трофей за годината. Игра на полуфинал на "Ролан Гарос" и US Open, като и в двата случая загуби от Федерер. Участия в "Мастърс Къп": За трета поредна година ще участва в турнира.

В дебюта си през 2005 г. достига до полуфиналите, където загуби от Налбандян. Преди това обаче записва три победи в групата, като една от тях е срещу легендата Андре Агаси и това се оказва последния мач на

американеца на "Мастърс Къп". Миналата година не успя да премине груповата фаза, след като загуби от Надал и Блейк. Шансове срещу Федерер: Давиденко вече едва ли вярва, че може да победи лидера в световната ранглиста, след като има 10 поредни загуби от него. Руснакът често играе много силно в тези мачове и затруднява сериозно Федерер, но така и не стига до крайния успех. Статистика срещу Федерер: 0 победи, 10 загуби (0-2 през 2007 г.) Шансове за титлата: Николай демонстрира слаба форма през последните

месеци и се оплаква от контузия, като дори имаше съмнения дали ще

пристигне в Шанхай. Много трудно ще му бъде да преодолее груповата фаза. ФАКТИ

Роден: 2 юни 1981 г. в Северодонецк, Украйна

Висок: 177 см

Тежи: 70 кг

Титли от Големия шлем - няма

Титли от сериите Мастърс - 1

Общо титли - 11 (1 през 2007 г.)

Статистика за 2007 г.: 52 победи, 29 загуби

Спечелени пари от наградни фондове: 6 813 256 долара

Най-високо място в световната ранглистата: 3 5. АНДИ РОДИК (САЩ)

Годината на Родик бе на приливи и отливи, като имаше проблеми и с

контузии. Той започна сезона с полуфинал в Австралия, където загуби от

Федерер. Не впечатли на турнирите на твърди кортове в САЩ през пролетта, въпреки че игра финал в Мемфис и полуфинал в Маями. Сезонът му на клей бе тотален провал. Той игра на три турнира и записа три победи, като отпадна в първия кръг на "Ролан Гарос". Стъпването на английските тревни кортове го възроди и американецът спечели титлата в Куинс, а след това отпадна от Гаске след драма на четвъртфиналите на "Уимбълдън". Втората му титла за сезона бе постигната във Вашингтон през август. На US Open загуби от Федерер на четвъртфиналите. Затова пък изведе тима на САЩ до финал в купа "Дейвис", като записа пет победи от пет мача в турнира. Участия в "Мастърс Къп": Родик се класира за пети пореден път, но ще

играе за четвърти път, тъй като през 2005 г. се отказва поради травма в

гърба. При първите си две участия, когато турнирът се провежда в Хюстън, той достига до полуфиналите. Миналия сезон записа победа и две загуби и не премина груповата фаза. Шансове срещу Федерер: Американецът е един от многото тенисисти, които имат сериозни проблеми, когато се изправят срещу Федерер. От 15 срещи помежду им Анди има една победа, постигната в Монреал през 2003 г. При последните им двубои той създаде леки проблеми на Роджър, но в моментната си форма едва ли има шансове. Статистика срещу Федерер: 1 победи, 14 загуби (0-2 през 2007 г.) Шансове за титлата: След US Open Родик има три изиграни мача, два от

които за купа "Дейвис". Единствената му поява на турнир за последните 2

месеца бе в Лион, където отпадна в първия кръг. Самото му появяване в

Шанхай бе изненада, тъй като имаше слухове ще пропусне надпреварата поради контузия. Физическото му състояние е енигма, както и игровата му форма. Ако е добре физически, може да стигне до полуфиналите и дори да се бори за място на финала. ФАКТИ

Роден: 30 август 1982 г. в Омаха, Небраска

Висок: 187 см

Тежи: 88 кг

Титли от Големия шлем - 1 (US Open 2003)

Титли от сериите Мастърс - 4

Общо титли - 23 (2 през 2007 г.)

Статистика за 2007 г.: 51 победи, 14 загуби

Спечелени пари от наградни фондове: 12 992 476 долара

Най-високо място в световната ранглистата: 1 6. ДАВИД ФЕРЕР (ИСПАНИЯ)

Испанецът имаше постоянно присъствие в турнирите, като бе представянето му бе солидно, но не и блестящо. Намира се на шесто място в света и се класира за турнира по-скоро поради слабите изяви на мнозина други, а не поради изключителната си игра. Спечели три титли през 2007 г., като бе в най-добра форма в последната част от сезона. Най-доброто му постижение на турнир от сериите Мастърс през сезона бе четвъртфинал. Върхът му бе полуфиналът на US Open, където записа победи над Налбандян и Надал. Участия в "Мастърс Къп": Дебют Шансове срещу Фед ерер: Има един спечелен сет в седем мача. Има

качества, но не може да се мери със световния номер 1. Статистика срещу Федерер: 0 победи, 7 загуби (0-2 през 2007 г.) Шансове за титлата: На пръв поглед няма големи шансове да преодолее

груповата фаза, но пък записа победи срещу Надал и Гаске в последните си двубои срещу с тях. ФАКТИ

Роден: 2 април 1982 г. в Явеа

Висок: 175 см

Тежи: 72 кг

Титли от Големия шлем - няма

Титли от сериите Мастърс - няма

Общо титли - 5 (3 през 2007 г.)

Статистика за 2007 г.: 57 победи, 22 загуби

Спечелени пари от наградни фондове: 4 029 683 долара

Най-високо място в световната ранглистата: 6 7. ФЕРНАНДО ГОНЗАЛЕС (ЧИЛИ)

Чилиецът започна сезона блестящо, след като игра на финала на Откритото първенство на Австралия. В Мелбърн той отстрани тенисисти като местния любимец Лейтън Хюит, Блейк, Надал и Хаас, но загуби от Федерер в двубоя за титлата. След това обаче сезонът му се отличаваше с епизодични изяви. 27-годишният Гонзалес притежава изключителен потенциал, но има проблем с постоянството. Той отново избухна на турнира от сериите Мастърс в Рим през май, където стигна до финала, загубен от Надал. На "Ролан Гарос" и на US Open отпадна в първия кръг. Фернандо спечели една титла през сезона - в Пекин през септември. Участия в "Мастърс Къп": Той ще играе за втори път на турнира. През

2005 г. влиза като резерва след отказването на Андре Агаси и записва

победа и загуба. Шансове срещу Федерер: Обикновено успява да затрудни номер 1 в света в един сет от срещата, въпреки че има потенциал за повече. В повечето случаи не успява да покаже играта си срещу швейцареца. При последната им среща на финала на Australian Open изигра силен мач. Статистика срещу Федерер: 0 победи, 10 загуби (0-1 през 2007 г.) Шансове за титлата: Може да стигне до полуфиналите, но това зависи от

състоянието, в което са Родик и Давиденко. При нормални обстоятелства

няма да премине груповата фаза с оглед на слабата форма, която

демонстрира през последните месеци. ФАКТИ

Роден: 29 юли 1980 г. в Сантяго

Висок: 182 см

Тежи: 81 кг

Титли от Големия шлем - няма

Титли от сериите Мастърс - няма

Общо титли - 8 (1 през 2007 г.)

Статистика за 2007 г.: 36 победи, 22 загуби

Спечелени пари от наградни фондове: 5 981 120 долара

Най-високо място в световната ранглистата: 5 8. РИШАР ГАСКЕ (ФРАНЦИЯ)

Гаске бе последният, който си осигури пътуване за Шанхай, след отлични

изяви през последните седмици. Той е първият французин, който ще

участва на "Мастърс Къп", след Себастиан Грожан, който през 2001 г. загуби на финала от Хюит. 21-годишният Ришар притежава огромен потенциал, но представянето му е на приливи и отливи. За първи път в кариерата си той ще завърши сезона в топ 10. Игра на три финала през годината и спечели една титла - в Мумбай. Най-доброто му представяне в сериите Мастърс бе на последния турнир в Париж, където стигна до полуфиналите. Там победата му над Анди Мъри на четвъртфиналите и загубата на Багдатис от Надал го класираха за "Мастърс Къп". Бисерът на годината за него бе "Уимбълдън". В Лондон той отстрани Родик след маратонски мач на четвъртфиналите и след това загуби от Федерер. Участия в "Мастърс Къп": Дебют Шансове срещу Федерер: През 2005 г. Федерер допусна само четири загуби и една от тях бе именно от Гаске. След това обаче швейцарецът си върна с шест поредни победи, в при последните им три мача Ришар не оказа сериозна съпротива. Французинът обаче е един от малкото, които разполагат с оръжията, нужни за успех срещу световния номер 1. Статистика срещу Федерер: 1 победа, 6 загуби (0-1 през 2007 г.) Шансове за титлата: Както изненадващо се класира, така и може да се превърне в сензацията на турнира. Ако покаже най-добрия си тенис, ще играе на полуфиналите и при положение, че не срещне Федерер, може да стигне до финала. ФАКТИ

Роден: 18 юни 1986 г. в Безие

Висок: 185 см

Тежи: 75 кг

Титли от Големия шлем - няма

Титли от сериите Мастърс - няма

Общо титли - 5 (1 през 2007 г.)

Статистика за 2007 г.: 48 победи, 22 загуби

Спечелени пари от наградни фондове: 2 854 677 долара

Най-високо място в световната ранглистата: 7

