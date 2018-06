САЩ разплака Италия в последния мач в Модена (видео + снимки)

Match, USA! They defeat Italy 0-3 (23-25, 17-25, 27-29) to finish #VNL pool play in 3rd place! Next stop for them is the Finals in Lille!



Националният волейболен отбор на САЩ приключи отлично в груповата фаза на Лигата на нациите. Воденият от треньора Джон Спероу тим разплака домакините от Италия, след като ги надигра с 3:0 (25:23, 25:17, 29:27) в последния мач от турнира в Група 20 от последния уикенд от груповата фаза, игран снощи пред около 5000 зрители в зала "Пала Панини" в Модена.По този начин САЩ изместиха Сърбия от 3-о място в общото крайно класиране, като завърши с 11 победи, 4 загуби и 33 точки. "Плавите" останаха 4-и също с 11 победи и 4 загуби, но с 29 точки. Италия пък приключи на 8-а позиция с 24 точки след 8 победи и 7 загуби, с колкото е и 7-ия Канада, но с 25 точки.Американците започнаха добре в първия гейм и поведоха с 8:4 до първото техническо прекъсване. Постепенно "Скуадра адзура" повиши темпото на игра и успя да намали до 21:19 след силни изяви на звездата си Иван Зайцев. Въпреки това, САЩ взеха гейма с минималното 25:23. Благодарение на страхотните пасове на разпределителя си Мика Кристенсън американският тим спечели убедително втората част с 25:17. Третия гейм тръгна различно и Италия дръпна с 8:5 след грешка при мрежата на Матю Андерсън. "Адзурите" поддържаха разликата от 2-3 точки почти до края, но САЩ успяха да изравят при 22:22 след грешка в атака на Иван Зайцев. Борбата за всяка топка и точка продължи с пълна сила, но в крайна сметка американците измъкнаха гейма с 29:27 след нова атака на Андерсън, а с това и победата с 3:0.Матю Андерсън стана най-полезен за САЩ с 19 точки (2 блока, 2 аса и 71% ефективност в атака) за победата. Тори Дефалко добави още 15 точки (2 аса и 54% ефективност в атака) за успеха. За домакините от Италия Иван Зайцев реализира скромните 12 точки.