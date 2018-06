Бойни спортове Уайдман готов за реванш с Уитъкър 25 юни 2018 | 09:29 0 0 0 0 2 .@raylongomma on @chrisweidman in response to a listener question on MMA & BEYOND Podcast. #mmaandbeyond #ufc #mma pic.twitter.com/1jEMGVn2iE — MMA & BEYOND Podcast (@MmaBeyond) June 12, 2018

"За мен най-добрият сценарий е бой за титлата с Уитъкър - разкри 34-годишният ветеран, който в последния си мач събмитна Келвин Гестелъм. - Аз съм най-титулованият боец в категорията. Минах през тежък път. Бях без поражение, но след това записах три поердни. Мислите ми бяха на друго място. Сега вече е по-различно. Показах, че съм във форма с победата на Гестелъм." Бившият шампион на UFC в средна категория Крис Уайдман (САЩ) обяви, че е готов да се бие с настоящия носител на короната Робърт Уитъкър (Авл). Двамата са единствените топ бойци в тегловата дивизия, които все още не са се срещали в октагона."За мен най-добрият сценарий е бой за титлата с Уитъкър - разкри 34-годишният ветеран, който в последния си мач събмитна Келвин Гестелъм. - Аз съм най-титулованият боец в категорията. Минах през тежък път. Бях без поражение, но след това записах три поердни. Мислите ми бяха на друго място. Сега вече е по-различно. Показах, че съм във форма с победата на Гестелъм."

