Франция спечели груповата фаза на Лигата на нациите след разгром над Русия (видео)

You know the @VolleyRus's captain #7 Volkov's on top of his game when he fires aces like this vs ! #VNL #Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/Dinvd5WxmL — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 24, 2018

#9 @EarvinNgapeth with 13 points and team @FFvolley defeat @VolleyRus in straight sets (25-20, 25-13, 25-18).

This victory puts back on top of the #VNL Preliminary Round standings.



Both teams will see you in Lille for the VNL Finals!#Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/zv5lv0JPvE — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 24, 2018

Последният победител в Световната лига Франция завърши по най-добрия начин груповата фаза на наследника й - Лигата на нациите, като спечели първото място в общото крайно класиране. "Петлите" разгромиха Русия с 3:0 (25:20, 25:13, 25:18) в последния си мач от турнира в Група 20 от последния уикенд от груповата фаза, игран снощи пред около 4500 зрители в зала "Пала Панини" в Модена (Италия). Срещата се яви и директен сблъсък за първото място.Така момчетата на треньора Лоран Тили завършиха на първо място в класирането с 12 победи, 3 загуби и 35 точки. "Сборная" пък остана втора с 11 победи, 4 загуби и 34 точки. Франция е домакин и на финалната шестица на Лигата в Лил от 4 до 8 юли.Първата част на срещата започна много равностойно, като видимо и двата тима бяха освободени от напрежението. Въпреки това, французите очевидно се забавляваха повече на полето и постепенно дръпнаха в резултата, за да спечелят в крайна сметка с 25:20. Франция поведе и във втория гейм с 8:4. След това суперзвездата й Ървин Нгапет се разигра в атака, а сервиса му бе изключителен и така резултата стана 16:11. "Петлите" продължиха да наказват всяка грешка на Русия, които бяха много и спечелиха частта с разгромното 25:13. "Сборная" показа леки признаци на събуждане в третия гейм, но след няколко страхотна блока на Кевин Льо Ру Франция дръпна с 10:7. Разликата нарасна до 16:10, като след това на руснаците може да им се искаше Дмитрий Мусерский да е в състава им, но той липсваше. Така Франция спокойно спечели с 25:18 и 3:0.Най-полезен за Франция бе Ървин Нгапет с 13 точки (2 аса и 58% ефективност в атака) за победата. Кевин Льо Ру (5 блока!, 3 аса и 57% ефективност в атака) и Стефан Бойер (3 блока и 50% ефективност в атака) приключиха с по 12 точки за успеха. За "Сборная" Романас Шкулявичус завърши с 11 точки.