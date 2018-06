Волейбол България влезе в Лигата на нациите 25 юни 2018 | 05:55 - Обновена 0 0 0 0 3

Match, Bulgaria! And we will see you in the 2019 #VNL! They defeat Colombia 1-3 (25-22, 19-25, 20-25, 23-25) to win the women's FIVB #ChallengerCup!



Final match stats: https://t.co/Dfr2ZwgUcN #BePartOfTheGame #volleyball @BVF_Volleyball pic.twitter.com/VyiPJTx6oz — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 25, 2018

Така българските "лъвици" не само спечелиха Купата, но и място в най-комерсиалния волейболен турнир в света - Лигата на нациите. Това е страхотно постижение за българските волейболистки, които преди 10 дни спечелиха и Златната европейска лига. България ще замени в Лигата на нациите Аржентина, която завърши на последното 16-о място в общото класиране през тази година.

Congrats to Puerto Rico, who won at the FIVB #ChallengerCup after an epic 3-2 (22-25, 25-15, 21-25, 25-17, 16-14) win over Peru in Lima! What a match!



Final match stats: https://t.co/QRoNaeqIqB #volleyball @FedPURVoli @FPVPE pic.twitter.com/lQtKKqyow9 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 24, 2018

По-рано през нощта пък Пуерто Рико завоюва бронзовите медали, след като се наложи драматично над домакините от Перу с 3:2 гейма.



Началото на първия гейм започна под диктовката на колумбийките, които взеха добра преднина. В ключовите моменти българките бяха по-стабилни, но не успяха да стопят разликата и Колумбия го взе след 25:22. Във втората част българските "лъвици" взеха инициативата и доминираха на полето, откъсвайки се с голямо предимство. Тя се запази до края и след 25:19 резултатът бе изравнен на 1:1 гейма.



В третия гейм играта вървеше равностойно, след което "лъвиците" постепенно дръпнаха и поведоха. Това продължи до средата, когато след серия от 3 точки колумбийките изравниха. Впоследствие, обаче, българките излязоха от ситуацията и взеха отново минимална преднина. Стабилната им игра увеличи разликата и те поведоха с 2:1 след 25:20. Четвъртата част тръгна добре за латиноамериканките, които взеха аванс от 4-5 точки, но българските момичета се мобилизираха и стигнаха до равенство при 11:11. След това играта тръгна точка за точка, като битката бе до край. В крайна сметка България спечели с 25:23 и 3:1, осигурявайки си място в Лигата на нациите догодина и завръщане в световния елит.



Най-полезна за българския тим отново бе Мария Каракашева с 20 точки (3 блока и 40% ефективност в атака) за победата. Силвана Чаушева (3 блока, 1 ас и 36% ефективност в атака) и капитанката Христина Русева (6 блока! и 44% ефективност в атака) добавиха 14 и 13 точки за успеха. За Колумбия над всички бе Даяна Сеговиа с 24 точки (3 блока и 37% ефективност в атака), но и това не бе достатъчно за победа.



КОЛУМБИЯ - БЪЛГАРИЯ 1:3 (25:22, 19:25, 20:25, 23:25)

КОЛУМБИЯ: Мария Марин 1, Даяна Сеговия 24, Мария Мартинес 15, Аманда Конео 13, Йейси Сото 10, Валерин Карабали 6 - Камила Гомес-либеро (Ана Олая, Хулиана Торо, Жизел Перес 1, Анджи Веласкес)

Старши треньор: АНТОНИО РИСОЛА НЕТО

БЪЛГАРИЯ: Лора Китипова 11, Силвана Чаушева 14, Мария Каракашева 20, Гергана Димитрова 11, Мира Тодорова 3, Христина Русева 13 - Жана Тодорова-либеро (Петя Баракова, Нася Димитрова 9, Веселина Григорова)

Старши треньор: ИВАН ПЕТКОВ.

