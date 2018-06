Супер Дражен Лубурич с 28 точки, Сърбия приключи с победа над Китай (видео + снимки)

and @ossrb have sure started the match off on the right foot with a rally like this! #VNL #Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/gBlqSWHtKN — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 24, 2018

Волейболистите от националния отбор на Сърбия приключиха с победа в груповата фаза на Лигата на нациите. Момчетата на Никола Гърбич надделяха над домакините от Китай с 3:1 (25:21, 25:22, 17:25, 25:15) в последната си среща от турнира в Група 18 от последния уикенд, играна този следобед в китайския град Дзянмън.По този начин "плавите" приключиха в общото крайно класиране на Лигата с 11 победи, 4 загуби и 29 точки, като за момента са на 3-о място, но могат да бъдат изместени единствено от САЩ, които по-късно тази вечер играят срещу Италия на турнира в Група 20 в Модена. Сърбия се бе класирала предварително за финалната шестица в Лил (Франция) от 4-и до 8-и юли. Япония пък завърши на предпоследното 15-о място с едва 3 победи, 12 загуби и 9 точки.С оглед на мача Никола Гърбич даде почивка на всичките си титуляри, като заложи изцяло на играчите, които до сега влизаха като резерви или изобщо не са се появявали в игра. Те не го разочароваха и записаха 5-а поредна и общо 11-а победа за Сърбия. Единствено в третия гейм "плавите" си помислиха, че са спечелили вече и допуснаха спад в представянето си, което позволи на Китай да го вземе с убедителното 25:17.Страхотен мач за сръбския тим изигра диагоналът Дражен Лубурич, който заби фантастичните 28 точки (74% ефективност в атака) за победата. За домакините от Китай Чуан Цзян реализира 18 точки.