Канада завърши с лесна победа в Лигата на нациите (видео)

Match goes to Canada @VBallCanada take 3-0 (25-23, 25-20, 25-22) against Japan in #VNL Jiangmen#BePartOfTheGame #Volleyball



Full stats & highlights: https://t.co/qNhHs6MNgj pic.twitter.com/fBVOx3ZbcX — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 24, 2018

Така Канада приключи в общото крайно класиране на Лигата с 8 победи, 7 загуби и 25 точки, като за момента е на 7-о място, но може да падне до 9-о. Япония пък завършва на 12-а позиция с 6 победи, 9 загуби и 15 точки.

#VNL in Jiangmen. Match Japan v Canada. Japan's #1 Issei Otake fires a fierce spike into the back court after a good rally #BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/rXvJ1le1Zg — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 24, 2018

Над всички за Канада бе Грейъм Виграс с 18 точки (2 блока, 1 ас и 83% ефективност в атака) за победата. За отбора на Япония Исей Отаке приключи с 13 точки. #VNL battle between Japan & Canada entered final set. 's #4 Nicholas Hoag produces a fine spike at the net after some great recovery defence from 's #12 Gavin Schmitt#BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/bFsdbaNlpx — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 24, 2018 Мъжкият национален отбор на Канада завърши с лесна победа участието си в Лигата на нациите. "Кленовите листа" биха без особени проблеми Япония св последния си мач от турнира в Група 18 от последния уикенд, игран днес в китайския град Дзянмън.Така Канада приключи в общото крайно класиране на Лигата с 8 победи, 7 загуби и 25 точки, като за момента е на 7-о място, но може да падне до 9-о. Япония пък завършва на 12-а позиция с 6 победи, 9 загуби и 15 точки.Над всички за Канада бе Грейъм Виграс с 18 точки (2 блока, 1 ас и 83% ефективност в атака) за победата. За отбора на Япония Исей Отаке приключи с 13 точки.

