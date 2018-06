Аржентина сюпризира Бразилия в последния си мач (видео)

Exciting exchange between Brazil - Argentina, with both sides getting good pick-ups, until @Voley_FeVA work the pipe with #17 Tomas LOPEZ scoring off that play#VNL Melbourne#BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/jY69TKdrEF — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 24, 2018

Dazzling display of defense from Argentina @Voley_FeVA , as they respond with great reflexes against Brazil’s heavy hits.

ARG #6 @CrisPoglajen POGLAJEN ends the exchange with a massive block!#VNL Melbourne#BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/mR61rwiOPk — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 24, 2018

@volei persist with patience and presence of mind in this point against Argentina:



BRA #2 @isac_viana ISAC with a great pick-up which #1 @brunorezende1 BRUNO sends over to #17 @evguerra EVANDRO for that sure swing#VNL Melbourne#BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/KJj7HvHBdF — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 24, 2018

Националният волейболен отбор на Аржентина завърши по най-добрия начин участието си в Лигата на нациите. Момчетата на легендарния Хулио Веласко сюпризираха олимпийския шампион Бразилия и го надиграха с категоричното 3:0 (25:23, 25:22, 25:21) в последния си мач от турнира в Група 17 от последния уикенд, игран рано тази сутрин в пълната "Хайсенс Арена" в Мелбърн (Австралия).Така Аржентина завърши на 14-о място в крайното общо класиране в Лигата с 4 победи, 11 загуби и 15 точки. "Селесао", който предварително си беше осигурил класиране за финалната шестица в Лил (Франция) от 4-и до 8-и юли, приключи на 4-о място с 10 победи, 5 загуби и 30 точки.Въпреки, че срещата бе без особено значение и за двата тима, Аржентина показа най-добрата си игра срещу олимпийските шампиони. Бразилия изглеждаше, че контролира играта в първия гейм като водеше с 20:15, когато "гаучосите" направиха невероятна серия от 7 поредни точки благодарение на Томас Лопес. Така аржентинците спечелиха гейма с 25:23. Аржентина продължи да играе стабилно, докато "Селесао" видимо не се напъваше. Така аржентинските волейболисти спечелиха и следващите две части с 25:22 и 25:21, а с това и мача с 3:0.Най-полезни за Аржентина бяха Бруно Лима (1 блок и 44% ефективност в атака) и влезлият като резерва Лисандро Дзаноти (1 блок, 2 аса и 47% ефективност в атака) с 12 и 11 точки за победата. За Бразилия Исак Сантош (2 блока, 3 аса и 71% ефективност в атака) и Евандро Гера (1 блок и 42% ефективност в атака) реализираха по 15 точки, но и това не бе достатъчно за успех.