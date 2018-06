Тенис Край на доминацията на Федерер в Хале 24 юни 2018 | 16:29 - Обновена 0 0 0 0 4

The moment that @borna_coric stunned Roger Federer for the biggest of his career!



#GerryWeberOpen pic.twitter.com/xzkct8UuWv — Tennis TV (@TennisTV) June 24, 2018

Чорич изхвърли Александър Зверев в първия кръг, а сега прекрати серията от 20 победи на тази настилка на най-успешния мъж в историята на спорта. Той заби 11 аса и спаси три от четирите брейк точки, като вече има две титли в колекцията си след тази от Маракеш миналата година.

From grass rookie to grass guru!



@borna_coric stuns Roger Federer at #GerryWeberOpen in Halle, claiming his first career title on 7-6(6) 3-6 6-2. pic.twitter.com/gMyl7BOef0 — Tennis TV (@TennisTV) June 24, 2018

21-годишният хърватин трябваше да отразява два сетбола при 4-6 в тайбрека, като спечели четири поредни разигравания, за да поведе с 1:0 части. Федерер реагира на предизвикателството и изравни сетовете, но допусна два късни пробива за 2:4 и 2:6, като Чорич се възползва от втория си шанс да затвори мача на посрещане.

The held aloft @borna_coric #GerryWeberOpen pic.twitter.com/JCjcRi0X4E — Tennis TV (@TennisTV) June 24, 2018

