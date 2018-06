Световният шампион Полша страда, но разгроми Австралия и стигна до финалите в Лил (ВИДЕО + СНИМКИ)

Australia @ausvolley delight the home crowd in Melbourne with this fantastic pick-up of #12 Nehemiah MOTE; #17 @paul_carroll12 CARROLL closes off with a sharp swing to score against Poland #VNL #BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/HtlIU1ZENP — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 24, 2018

За Австралия Пол Керъл заби 15 точки (1 блок, 38% ефективност в атака). Полша се изкачи на 5-о място във временното класиране с актив от 29 точки, а Австралия остана на 13-а позиция с 15 точки.

“Много сме щастливи, че успехме и се класирахме за финалите на Лигата на нациите в Лил”, заяви звездата Бартош Курек, който влезе като резерва в мача и се отчете с 4 точки.

“We are so happy we achieved our goal to qualify for the Final Six” says Poland @PolskaSiatkowka #6 Bartosz KUREK after their 3-0 win against Australia in #VNL Melbourne#BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/vAMeQes8HX — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 24, 2018

Световните шампиони от Полша страдаха, но все пак стигна до изключително важна победа над Австралия с 3:0 (25:15, 26:24, 25:23) в Мелбърн в последния си 15-и мач от Лигата на нациите.Успехът се оказа златен за възпитаниците на Витайл Хейнен, които записаха 10-а победа в турнира и си гарантираха по този начин класиране за финалите на Лигата на нациите от 4 до 8 юни в Лил (Франция).Така тимът на Италия остана без шанс да играе на финалите преди последната си среща със САЩ в Модена тази вечер. Матеуш Биениек стана най-резултатен за Полша с 11 точки (1 ас, 1 блок, 81% ефективност в атака), Лукаш Качмарек добави още 10 точки (81% ефективност в атака).Аршдийп Досаних 4, Пол Керъл 15, Трент О’Деа 8, Томас Юин Дъглас-Пауъл, Макс Стейпълс 6, Ниемая Моут 6 - Лук Пери-либеро (Пол Сандерсън 7, Самюъл Уолкър, Саймън Хоун) Старши треньор:Жегож Ломач 2, Лукаш Качмарек 10, Артур Шалпук 5, Бартош Беднож 4, Матеуш Биениек 11, Якуб Кохановски 8 - Павел Заторски-либеро (Бартош Курек 4, Александър Сливка 4, Бартош Кволек 1, Марчин Януш)