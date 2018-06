Иван Зайцев и Италия нокаутираха Франция в Модена (видео + снимки)

Националите на Италия записаха осма победа в Лигата на нациите, след като се наложи над Франция с 3:0 (25:21, 25:22, 27:25) в мач от група 20, изигран в Модена.

Така "адзурите" се изкачиха на седмо място в таблицата с

WOW! A massive rally for Italy! Great defense to keep the point alive and @1v4n0t7o with the huge spike to end it, starting Italy's match-winning run in the 3rd! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball @Federvolley pic.twitter.com/1iBbNLCkqo — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 23, 2018

Волейболистите на Джанлоренцо Бленджини бяха доминиращи в срещата и единствено в третата, последна част позволиха на "петлите" да поемат инициативата. До края обаче играта бе доста оспорвана, но в крайна сметка италианците спечелиха чисто срещата.



Най-резултатен бе Иван Зайцев с 23 точки (4 блокади, 3 аса), Филипо Ланца се отчете с 9 точки. За френския тим Стефан Бойер приключи с 11 точки (2 блокади).

Match, Italy! They defeat France 3-0 (25-21, 25-22, 27-25) & they still have a chance at the #VNL Finals! Massive win in Modena!



Final match stats: https://t.co/mwTXOt5cxu #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/fGMgDSBncF — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 23, 2018

Франция е втора в класирането с, но се класира за финалите по право като домакин.

Днес са последните мачове от групата - Франция среща Русия, а Италия - САЩ.