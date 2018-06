Каубоя пропусна да счупи рекорди

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Leon Edwards tops Donald Cerrone on points. This is your UFC Singapore update.</p>— Josh Gross (@yay_yee) <a href="https://twitter.com/yay_yee/status/1010528799933411328?ref_src=twsrc%5Etfw">June 23, 2018</a></blockquote>

Още в началото на двубоя американецът имаше сериозни проблеми. Той отнесе брутални колена и лакти, но успя да остане на крака. Едуърдс спечели убедително първите два рунда. В третата част Серони се посъбуди и успя да изравни играта. Той направи най-хубавите неща в заключителната пета част, когато свали в тейкдаун доста по-младия съперник, но това не беше достатъчно.

ММА ветеранът Доналд Серони - Каубоя (САЩ) пропусна шанса да счупи рекорда за най-много победи в UFC. Той гонеше феноменалните 21 успеха в мача срещу Лион Едуърдс (Анг) от галавечерта в Сингапур, но загуби по точки с 0:3 съдийски гласа (47:48).Лион Едуърдс вече има шест поредин победи в полусредна категория.