Волейбол България на финал на "чалъндж" турнира в Перу 24 юни 2018 | 05:30

Bulgaria is a win away from the 2019 #VNL! They defeat Peru 3-0 (25-21, 25-22, 25-18) in the FIVB #ChallengerCup semis in Lima! They will play Colombia in the final!



Final match stats: https://t.co/1KAzQXxYs8 #volleyball @BVF_Volleyball pic.twitter.com/45ncTVIlPh — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 24, 2018

По този начин българските "лъвици" се класираха за големия финал на турнир, чийто победител ще спечели Купата и място във Волейболната лига на нациите. На финала България ще се изправи срещу Колумбия, която надделя над Пуерто Рико с 3:1 гейма в първия полуфинал по-рано през нощта. Финалът между България и Колумбия е утре (25 юни) от 02,00 часа българско време през нощта, а преди това от 00,00 часа ще бъде срещата за бронзовите медали между Перу и Пуерто Рико.

Colombia is 1 win away from the 2019 #VNL! They defeat Puerto Rico in the FIVB #ChallengeCup semis 3-1 (23-25, 27-25, 25-10, 25-18) to take that next step!



Final match stats: https://t.co/GMlW5gF2Cn #volleyball @fedevolei_co pic.twitter.com/q1f6I064Vp — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 23, 2018

Началото на първия гейм бе равностойно, след което българските момичета се откъснаха в резултата с добра преднина. След средата на гейма, обаче, домакините от Перу се доближиха и дори изравниха. "Лъвиците" се мобилизираха и заиграха по-стабилно, перуанките отново се опитаха да се върнат в гейма, но не се получи и България поведе с 1:0 след 25:21. Във втората част домакините започнаха силно, но българките взеха инициативата в свои ръце и дръпнаха. В ключовите моменти Перу отново се опита да се върне в играта, но не успя - 25:22 и 2:0 за България. Третият гейм отново бе равностоен от начало, но след това българските "лъвици" взеха нещата в свои ръце и спечелиха без проблеми с 25:16 и 3:0.



Най-полезна за българския тим бе Мария Каракашева с 13 точки (3 аса и 28% ефективност в атака) за победата. Гергана Димитрова (1 блок и 35% ефективност в атака) и капитанката Христина Русева (7 блока! и 31% ефективност в атака) добавиха 12 и 11 точки за успеха. За Перу Карла Ортис реализира 12 точки.

