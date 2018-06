Волейбол Канада с безпроблемна победа над Китай (видео) 23 юни 2018 | 21:44 0 0 0 0 0

China - Canada stage this MEGA RALLY in #VNL Jiangmen, where both teams coming up with some super saves, until CHN # 2 Chuan Jiang settles it from the backrow#BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/1EMg7grdyt — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 23, 2018

Така "кленовите листа" са на 7-о място в общото класиране на Лигата със 7 победи, 7 загуби и 22 точки, с колкото е и 8-ия Германия. Но и двата отбора са без шансове за класиране за финалната шестица в Лил (Франция). Китай пък е предпоследен, 15-и, с едва 3 победи, 11 загуби и 9 точки. Утре (24 юни) в последния ден от турнира и от груповата фаза на Лигата Канада ще играе с Япония, а китайците със Сърбия.

China - Canada in #VNL Jiangmen:

CHN #20 Shuhan Rao shows exemplary effort with full anticipation and conversion off this block#BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/AEXVCjHBDY — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 23, 2018

Канада тръгна силно в първия гейм и бързо поведе с 8:5 благодарение на Артър Шварц. Канадците продължиха да диктуват играта след силни изяви на Стивън Маар и взеха спокойно гейма с 25:21. Маар продължи да тормози китайците и във втората част, като единствено Чуан Цзян се опитваше да държи домакините в гейма. Азиатците намали до 18:17 след серия от сервиси на Либин Лиу, но в крайна сметка "кленовите листа" удвоиха аванса си в геймовете след 25:23. Канада видимо имаше желание да приключи мача бързо и продължи да играе стабилно и в третия гейм, който успя да спечели с 25:22, а с това и мача с 3:0.

Great reflexes here by @VBallCanada, from CAN #19 @bdotdux DUQUETTE’s pick-up that #8 @TheRealJBlanks BLANKENAU sends over to #13 Ryles BARNES for the cross-court swing in their 3-0 win against China in #VNL Jiangmen#BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/4Dn4mgXsMT — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 23, 2018

Най-полезен за канадския тим бе Стивън Маар с 16 точки (1 блок и 47% ефективност в атака) за победата. Артър Шварц завърши с 11 точки (4 блока и 64% ефективност в атака) за успеха. За китайците Чуан Цзян се отчете с 12 точки.

