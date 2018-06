Русия с чист успех над резервите на САЩ (видео + снимки)

@VolleyRus's #11 Phillipov and team RUS keep firing aces vs team . He's scored 4 aces so far, Russia's got 10 aces in 2 sets altogether! #VNL #Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/3KmqX60Gvk — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 23, 2018

Европейските шампиони от Русия постигнаха чист успех над резервите на САЩ с ) в мач 14-ия кръг от Лигата на нациите, който се игра в Модена (Италия). Успехът бе 11-и за “Сборная”, а САЩ допусна едва 4-а загуба. И двата тима се бяха класирали вече за финалите на Лигата на нациите, които ще се играят от 4 до 8 юни в Лил (Франция). Звездата на Русия Дмитрий Мусерский не попадна в групата за мача. Американците заложиха на втория си състав и като разерви останаха звездите Матю Андерсън, Мика Кристенсън, Аарън Ръсел, Дейвид Смит и Ерик Шоджи.Русия временно излезе начело във временното класиране с актив от 34 точки, а САЩ е 4-и с 30 точки. “Сборная” контролираше мача и стигна логично до чиста победа. Дмитрий Волков заби 16 точки (4 аса, 66% ефективност в атака). Виктор Полетаев добави 12 точки (2 аса, 52% ефективност в атака). Игор Филипов се отличи с 11 точки (6 аса, 2 блока, 75% ефективност в атака). Кайл Енсинг заби 15 точки (2 аса, 1 блок) за САЩ, а Джак Ланглоа добави още 10 точки (1 ас).Утре Русия игра с Франция в спор за първото място в крайното класиране на груповата фаза на Лигата на нациите, а САЩ среща домакините от Италия.Кавика Шоджи 1, Кайл Енсинг 15, Тори Дефалко 8, Джефри Джендрик 5, Максуъл Холт 7, Джак Ланглоа 10 - Дъстин Уотън-либеро (Брендън Сандър)Игор Кобзар 1, Виктор Полетаев 12, Дмитрий Волков 16, Егор Клюка 10, Иля Власов 3, Игор Филипов 11 - Алексей Кабешов-либеро (Дмитрий Ковальов 3)