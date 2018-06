Сърбия с труден обрат срещу Япония (видео + снимки)

A few moments after @JPN_Volleyball's #5 fires off two aces in a row vs @ossrb his team mate #15 Haku Ri comes up with another two in a row! Speak about team spirit here... #VNL #Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/zDjIhitAVG — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 23, 2018

Волейболистите от националния отбор на Сърбия продължават с отличното си представяне в Лигата на нациите, след като постигнаха 4-а поредна и общо 10-а победа в надпреварата. Момчетата на Никола Гърбич успяха да направят труден обрат и да се наложат над Япония с 3:1 (26:28, 35:33, 25:21, 25:18) във втората си среща от турнира в Група 18, играна днес в китайския град Дзянмън.По този начин "плавите" са твърдо на 5-о място в общото класиране с 10 победи, 4 загуби и 26 точки, с което се класираха за финалите на Лигата в Лил (Франция) от 4-и до 8-и юли. Япония е 10-а с 6 победи, 8 загуби и 15 точки. Утре (24 юни) в последните мачове от турнира и от груповата фаза на Лигата на нациите Сърбия ще играе с домакините от Китай, а японците ще спорят с Канада.В първия гейм на мача имаше истинска епична борба между двата тима. Сърбия беше непробиваема на блокада благодарение на Сречко Лисинац и Никола Мияйлович, но от другата страна на мрежата имаше двама вездесъщи играчи като Масахиро Янагида и Тацуя Фукузава. Така Япония измъкна гейма след драматичното 28:26 след силни изяви и на резервата Исеи Отаке. Втората част бе още по-драматична от първата, като играта продължи много след 25-а точка. "Самураите" изпуснаха 5 геймбола, а от своя страна Сърбия се нуждаеше от 7, за да спечели с 35:33 след атака на звездата Александър Атанасийевич, който влезе като резерва, и контра на Урош Ковачевич. Сърбите продължиха с устрема си и в третия и четвъртия гейм, като Атанасийевич игра страхотно, а силни изяви имаха и Марко Ивович и Сречко Лисинац. По този начин Сърбия спечели по-спокойно частите с 25:21 и 25:18, а с това и мача с 3:1.Най-полезен за сръбския тим бе Сречко Лисинац със 17 точки (5 блока!, 3 аса и 69% ефективност в атака) за победата. Марко Ивович (1 блок и 54% ефективност в атака) и Александър Атанасийевич (1 ас и 76% ефективност в атака) добавиха 15 и 14 точки за успеха. За Япония резервата Исеи Отаке (2 блока, 2 аса и 58% ефективност в атака) и Тацуя Фукузава (2 блока, 2 аса и 50% ефективност в атака) реализираха 19 и 18 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за победа.