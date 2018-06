Легендата Ковалчук подписа с финалиста в "Купа Стенли"

Руският нападател Иля Ковалчук ще продължи кариерата си в Националната хокейна лига на САЩ и Канада, след като подписа 3-годишен договор с тима на Лос Анджелис Кингс. 35-годишният Ковалчук се завръща в най-силното хокейно първенство, което напусна през 2013 година, за да се завърне в родната си Русия.

KHL's leading scorer and 2018 Olympic MVP Ilya Kovalchuk will join the LA Kings for the 2018-19 season after agreeing to terms on a 3-year contract.https://t.co/xp15gyuKBu