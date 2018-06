Тенис Квитова се класира на финала в Бирмингнам 23 юни 2018 | 17:45 0 0 0 0 2 Sealed with an ace!@Petra_Kvitova will defend her #NatureValleyClassic title tomorrow against Rybarikova.



Защитаващата титлата си Петра Квитова (Чехия) се класира за финала на турнира по тенис на трева в английския град Бирмингам с награден фонд 936 хиляди долара. Поставената под номер 4 Квитова се наложи румънката Михаела Бузарнеску с 6:3, 6:2.Чехкинята, двукратна шампионка на "Уимбълдън", доминираше през цялата среща, като проби по два пъти подаването на съперничката във всеки сет. Тя записа 36-а победа за сезона, с което е лидерка по този показател.В търсене на петата си титла за годината Квитова ще се изправи срещу победителката в турнира през 2009 година Магдалена Рибарикова (Словакия), срещу която има пет успеха в шест срещи досега. Рибарикова елиминира в другия полуфинал двукратната вицешампионка през 2014 и 2016 година Барбора Стрицова (Чехия) със 7:6(1), 6:4. Словачката навакса пасив от 3:5 гейма в първия сет, а във втората част реализира късен пробив в десетия гейм, за да триумфира.

