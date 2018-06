Олимпийските шампиони надиграха световните първенци в Мелбърн (видео + снимки)

But Brazil are fighting back! Great Ace by Brazil's #5 Lucas Eduardo Loh Set 2 in progress in #VNL match against Poland.#BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/kbGpcCqGOo — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 23, 2018

New #VNL battle: Brazil v Poland. And what a spike from the back court by Poland's #2 Maciej Muzaj!!#BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/WGEQdbBrw0 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 23, 2018

Mega Rally alert with superb finish by Poland @PolskaSiatkowka ! Will Brazil win the final set or Poland?#VNL #Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/A8MH5MsCta — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 23, 2018

Олимпийските шампиони от Рио 2016 от Бразилия записаха 10-а победа в Лигата на нациите, след като се наложиха над световния шампион Полша с 3:1 (25:22, 25:23, 23:25, 25:23) във втория двубой за деня от група 17, изигран в Мелбърн (Австралия).Успехът за “Селесао” дойде след изключителната помощ на резервния диагонал Евандро Гера, който заби 19 точки. Едер Карбонера завърши с 13 точки (1 блокада, 3 аса), толкова добави и Лукас Лох (2 аса).За “Дружина полска” Мачей Музай бе най-резултатен с 18 точки.Така преди последния мач от груповата фаза бразилците заемат 4-ата позиция с 30 точки (10 победи, 4 загуби), Полша е на 6-о място с 26 точки (9 успеха, 5 поражения).Утре бразилците се изправят срещу Аржентина, а воденият от Витал Хейнен излиза срещу Австралия.