Тенис Неочаквано сложна победа изведе Федерер до финала в Хале 23 юни 2018 | 14:42 0 0 0 0 3 Federer d. Kudla 7-6(1), 7-5 to reach in Halle his 149th career final. 20 consecutive wins on grass now. pic.twitter.com/JJuzuLvLkr — José Morgado (@josemorgado) June 23, 2018

Двамата тенисисти размениха по един пробив в първата част на полуфинала, след което се стигна до тайбрек, в който швейцарецът поведе с 6:0 и победи със 7:1. Във втория сет Роджър Федерер спечели подаването на Кудла за 6:5 и след това сервира за спечелване на мача, продължил 89 минути. В мача за трофея на турнира в Хале опитният 36-годишен швейцарец ще се изправи срещу победителя от двубоя между Борна Чорич (Хърватия) и Роберто Баутиста Агут от Испания. 20. Straight. On @rogerfederer is into his 12th Halle final with a 7-6(1) 7-5 triumph over Denis Kudla. #GerryWeberOpen pic.twitter.com/SIluS7reDN — Tennis TV (@TennisTV) June 23, 2018 Водачът в световната ранглиста Роджър Федерер се класира за финала на турнира на трева в Хале (Германия) с награден фонд от 1.98 милиона евро. Швейцарецът, който защитава титлата си от миналия сезон, победи трудно със 7:6 (1), 7:5 американския квалификант Денис Кудла, заемащ 109-то място в класацията на АТР. Това е 20-ти пореден успех за Федерер на тревни кортове.Двамата тенисисти размениха по един пробив в първата част на полуфинала, след което се стигна до тайбрек, в който швейцарецът поведе с 6:0 и победи със 7:1. Във втория сет Роджър Федерер спечели подаването на Кудла за 6:5 и след това сервира за спечелване на мача, продължил 89 минути. В мача за трофея на турнира в Хале опитният 36-годишен швейцарец ще се изправи срещу победителя от двубоя между Борна Чорич (Хърватия) и Роберто Баутиста Агут от Испания.

Още по темата

0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3200 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1