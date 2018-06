Австралия допусна загуба №9 и България вече е 11-а

Националите на България изпревариха тима на Австралия в класирането, след като "кенгурата" отстъпиха на Аржентина с 1:3 (25:20, 25:19, 20:25, 25:21) в двубой от група 17, изигран в Мелбърн. В

Най-резултатен за южноамериканските бе Кристиян Поглайен със 17 точки (1 блокада, 2 аса), 15 добави Бруно Лима (1 блокада, 2 аса). За австралийския тим Джордан Ричард приключи с 15 точки.



"Кенгурата" заемат 13-та позиция в таблицата с 15 точки (5 победи, 9 загуби), "гаучосите" са 14-ти с 12 точки (3 успеха, 11 поражения). Националите на България са на 12-та позиция и то преди днешния им мач с Иран в група 19 от Лигата на нациите. Победа за "лъвовете" над домакините ще ги изкачи още по-нагоре в генералното класиране.

Утре Аржентина играе срещу Бразилия, а Австралия - срещу Полша.

