Тенис Григор Димитров част от звездна схема на демо турнир преди “Уимбълдън” 23 юни 2018 | 14:09 - Обновена 0 0 0 0 1

We welcome @GrigorDimitrov, @HyeonChung, @la_pouille and @KAndersonATP to the Club next week for what is set to be a fantastic week of tennis! @Tennis_Classic #AspallTennisClassic pic.twitter.com/OZzqeeyZZb — Hurlingham Events (@HurlinghamVenue) June 21, 2018

Там ще участват още Александър Зверев, Хуан Мартин дел Потро, Ник Кирьос, Кевин Андерсън, Стефанос Циципас, Пабло Кареньо Буста, Сам Куери, Фабио Фонини, Роберто Баутиста Агут, Алберт Рамос-Виньолас, Борна Чорич и Беноа Пер.

More great news! He’s back! Very excited that World No.5 @GrigorDimitrov will joining us at #theBoodles this year! pic.twitter.com/cjz8pRvij3 — The Boodles (@TheBoodles) June 23, 2018

Това ще е четвъртото участие на Димитров в Будълс, като през 2009-а той губи в квалификационна битка срещу Жо-Вилфред Цонга с 1:6, 4:6. През 2013-а той записва загуби от Янко Типсаревич и Новак Джокович, а побеждава Йежи Янович. През 2016-а печели единствения си двубой срещу Давид Гофен. Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще участва на втори демонстративен турнир преди началото на “Уимбълдън”. Беше ясно, че хасковлията ще се включи в приятелските мачове в Хърлингам между 26 и 29 юни, а сега вече има потвърдена информация, че Димитров ще участва и в демо събитието в Будълс, Стоук парк.Там ще участват още Александър Зверев, Хуан Мартин дел Потро, Ник Кирьос, Кевин Андерсън, Стефанос Циципас, Пабло Кареньо Буста, Сам Куери, Фабио Фонини, Роберто Баутиста Агут, Алберт Рамос-Виньолас, Борна Чорич и Беноа Пер.Това ще е четвъртото участие на Димитров в Будълс, като през 2009-а той губи в квалификационна битка срещу Жо-Вилфред Цонга с 1:6, 4:6. През 2013-а той записва загуби от Янко Типсаревич и Новак Джокович, а побеждава Йежи Янович. През 2016-а печели единствения си двубой срещу Давид Гофен.

Още по темата

0 0 0 0 1 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 733 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1