Иран се върна към победите преди мача с България (видео + снимки)

Мъжкият национален отбор на Иран започна по най-добрия начин участието си в домакинския турнир от Лигата на нациите, след като имаше пасив от две загуби в гостуването си в САЩ. "Персите" надиграха Корея с 3:1 (27:25, 23:25, 25:22, 25:23) за първи успех в група 19 на Лигата на нациите, който се провежда в Техеран.

Първата и втората част бяха доста оспорвани, като двата тима си размениха по една. Впоследствие иранците заиграха стабилно и извоюваха нови три точки.



What a delight for the home fans in Tehran as their @IRIVF team win game ! Iran beat Korea 3-1 (27 - 25 23 - 25 25 - 22 25 - 23)#BePartOfTheGame #VNL #Volleyball



