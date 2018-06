Бразилия се върна към победите и разгроми Австралия в Мелбърн (видео + снимки)

Националите на Бразилия записаха девети успех в Лигата на нациите и прекъснаха победната серия на Австралия, след като се наложиха категорично над опонента с 3:0 (25:22, 25:19, 25:19) в двубой от група 17 на надпреварата, изигран в Мелбърн. Така "селесао" остава на четвъртата позиция в таблицата с 27 точки (9 победи, 4 загуби).



Най-резултатен бе Уолъс де Соуса с 16 точки (2 аса), Лукас Лоу добави 12 точки (1 блокада). За Австралия Пол Керъл приключи с 14 точки (1 блокада).





Brazil and Australia come up with this great exchange, highlighting defense and offense, but @volei earn the point with #9 THALES’ pick-up, #1 @brunorezende1 BRUNO’s skillful set and #16 @lucao16volei LUCAS’ strike down the middle#BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/9ey9w6NcEk