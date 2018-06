Франция обърна и САЩ след 5 гейма в Модена (видео + снимка)

Воденият от Лоран Тили тим на Франция продължава успешното си представяне в Лигата на нациите. "Петлите" се наложиха драматично над САЩ с 3:2 (25:21, 23:25, 26:28, 25:20, 15:12) в двубой, продължил почти два часа и половина в Модена (Италия). Французите са лидери в класирането до момента с 32 точки (11 победи и 2 загуби).

This rally is INSANE!

@usavolleyball and @FFvolley pit their strength against each other in a 28-second-long rally! #VNL #Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/5shIWiq8DI