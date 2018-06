Трима европейци бяха избрани с първите три пика в драфта на НХЛ

Шведският бранител Расмус Далин бе избран под номер 1 от тима на Бъфало Сейбърс в драфта на Националната хокейна лига. Под номер две бе взет руснакът Андрей Свечников. Дясното крило ще играе за отбора на Каролина Хърикейнс. Двамата бяха сочени от всички специалисти като най-добрите играчи в драфта и логично бяха взети под номер едно и две от Бъфало и Каролина. Изненадата настъпи при третия избор, когато отборът на Монреал взе финландския център Йеспери Котканиеми.

With the first pick in the 2018 #NHLDraft, the @BuffaloSabres select Rasmus Dahlin! pic.twitter.com/veW8BVEvs8