Мусерский и Русия смазаха Италия в Модена (видео + снимки)

Националният отбор на Русия по волейбол диша във врата на лидера Франция, след като постигна категоричен успех над Италия с 3:0 (25:21, 25:22, 25:20) в среща от група 20, изиграна в Модена. "Сборная" има в актива си 31 точки (10 победи, 3 загуби), италианците са седми с 21 точки (7 успеха, 6 поражения).



Най-резултатен за водения от Сергей Шляпников тим бе Дмитрий Мусерский с 12 точки (1 блокада, 2 аса). С толкова приключи и Егор Клюка (1 блокада).



За "адзурите" Иван Зайцев реализира 15 точки (1 блокада, 1 ас).

