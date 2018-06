Италия Официално: Клуйверт е играч на Рома, "вълците" обявиха детайлите по трансфера 22 юни 2018 | 20:17 - Обновена 0 0 0 0 4 Италианският клуб Рома обяви на офицалния си сайт трансфера на холандския талант Джъстин Клуйверт, който идва на “ Олимпико ” от холандския гранд Аякс . Договорът на сина на холандската легенда Патрик Клуйверт с “джалоросите” е за 5 сезона и изтича на 30 юни 2023 година.

OFFICIAL: JUSTIN KLUIVERT IS NOW AN #ASROMA PLAYER pic.twitter.com/CMQhJUuSGI — AS Roma English (@ASRomaEN) June 22, 2018 От Рома обявиха и финансовите параметри по сделката. “Вълците” ще платят на колегите си от Амстердам първоначални 17,25 милиона евро, като в сделката са включени и допълнителни клаузи, свързани с представянето на футболиста в новия му тим. Съгласно тях трансферната сума може да нарасне с максимум 1,5 милиона евро. Освен това, при следващ трансфер на играча, Аякс получава 10% от сумата, която купувачът ще плати. Условието е, че сумата трябва да е по-голяма от 25 милиона евро. Уточнява се, че Аякс може да получи максимум 4 милиона евро при евентуален следващ трансфер на Клуйверт от Рома в друг клуб.

"Чувствам се страхотно. Това е невероятен клуб и нямам търпение да започна. Мисля, че Рома е прекрасен клуб за мен. Мисля, че тук мога да стана по-голям, по-силен играч и мога да направя хубави неща тук", коментира 19-годишното крило.

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

