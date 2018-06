Сърбия гледа към финалите на Лигата след лесна победа над Канада (видео + снимки)

Fantastic effort from @ossrb SRB #20 @SLisinac Srecko Lisinac with those poweful spikes at the middle; he scored a total of 16 points in their 3-0 match against Canada in #VNL Jiangmen#BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/EOMXv5M5k5 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 22, 2018

Националният волейболен отбор на Сърбия е много близо до класиране за финалите на Лигата на нациите. Воденият от Никола Гърбич тим записа 3-а поредна и общо 9-а победа, след като надигра категорично Канада с 3:0 (25:21, 25:18, 25:17) в първия си мач от турнира в Група 18, игран днес в китайския град Дзянмън.Така "плавите" са на 6-о място във временното общо класиране на Лигата с 9 победи, 4 загуби и 23 точки, като почти сигурно ще играят на финалния турнир в Лил (Франция). Канада е 8-а с 6 победи, 7 загуби и 19 точки, с колкото е и 9-ият Германия. Утре (23 юни) Сърбия ще играе срещу Япония, която днес отстъпи на домакините от Китай с 1:3, докато "кленовите листа" ще излязат срещу китайците. Срещите са от 11,00 и 14,30 часа българско време.Сърбия контролираше развитията на полето от самото начало до края и не допусна никаква изненада. Сърбите показаха много силна игра на блокада и сервис, което се оказа решаващо.Най-полезен за сръбския тим бе Сречко Лисинац с 16 точки (3 блока, 5 аса! и 62% ефективност в атака) за победата. Урош Ковачевич (2 блока, 2 аса и 50% ефективност в атака) и звездата Александър Атанасийевич (42% ефективност в атака) добавиха 13 и 12 точки за успеха. За канадците единствено Гавин Шмит се представи на познатото си ниво и реализира 17 точки (1 ас и 55% ефективност в атака).