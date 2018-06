НБА Бизнесът преди сантиментите или как не всичко в НБА е приказка 22 юни 2018 | 17:28 - Обновена 0 0 0 0 1



Too bad about Mikal Bridges not going to the Sixers, where his mom works. Don't really get this trade for Zhaire Smith. — Skip Bayless (@RealSkipBayless) June 22, 2018

#NBADraft



Mikal Bridges:

Played at Villanova

Hometown kid

His mom is the team's VP of human resources.



Philadelphia 76ers front office: pic.twitter.com/t7lr8UewxO — J (@John_Apostrophe) June 22, 2018

201-сантиметровият Бриджис влиза в НБА след 116 мача за Виланова в колежанския баскетбол. Най-силната му година дойде при втората му титла с Уайлдкетс, спечелена този сезон, когато той записа по 17.7 точки, 5.3 борби и 1.9 асистенции, както и 1.5 отнети топки и 1.1 чадъра при 43.5% успеваемост от тройката. Спортът се превръща в бизнес все повече и повече, а един от избраните в Драфта на НБА баскетболисти се убеди в това само секунди, след като чу името си от комисаря на Лигата Адам Силвър. Микел Бриджис от Виланова бе избран от Филаделфия под №10, а това означаваше, че ще играе в отбора от родния си град, след като през последните три сезона бе част от колежанския Виланова и отново бе близо до вкъщи. Училището се намира съвсем близо до Града на братската любов, но след като бе взет от Сиксърс, по всичко изглеждаше, че крилото наистина се завръща вкъщи.“Всичко е сюрреално”, каза развълнуваната майка на Бриджис, която трудно сдържаше емоциите след голямото събитие за нейното момче, а ситуацията бе още по-специална, защото тя работи за Сиксърс!Самият играч също бе изключително щастлив и на пресконференцият след избирането си се обясни в любов на Филаделфия, само и само за да получи лоши вести малко по-късно същата вечер.С шестнадесетия избор в Драфта Финикс избра Жайри Смит от Тексас Тек и почти моментално го изпрати в Сиксърс, за да получи в замяна… Бриджис. Така двукратният шампион на НБА бе част от отбора от родния си град за съвсем кратко време, а още в първата си вечер като баскетболист в най-силното първенство на света трябваше да разбере, че сантиментите остават на заден план и всичко е бизнес.201-сантиметровият Бриджис влиза в НБА след 116 мача за Виланова в колежанския баскетбол. Най-силната му година дойде при втората му титла с Уайлдкетс, спечелена този сезон, когато той записа по 17.7 точки, 5.3 борби и 1.9 асистенции, както и 1.5 отнети топки и 1.1 чадъра при 43.5% успеваемост от тройката.

