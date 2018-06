НБА В Далас чакат Дончич с нетърпение 22 юни 2018 | 17:07 - Обновена 0 0 0 0 0

A few pics with the jersey! @luka7doncic #MavsDraft18 pic.twitter.com/x6456dvGBP — Dallas Mavericks (@dallasmavs) June 22, 2018

“Истински късметлии сме. Искахме да го вземем и това се случи. Взехме играч, който може да бъде в основата на отбора години наред. Това е невероятен ден за нашата организация”, коментира щастливият Карлайл.

Thank you Legend!! https://t.co/mv7fNZyJ9K — Luka Doncic (@luka7doncic) June 22, 2018

Далас се сдоби с НБА правата на Лука Дончич и се очаква от есента словенската сензация да заиграе с екипа на Маверикс. Гардът, който досега е бил част единствено от Реал (Мадрид) ще носи №77 при най-добрите, след като при "белите" играеше с №7. След снощния Драфт на НБА редица личности, свързани с тексаския отбор, побързаха да поздравят и да приветстват новото си попълнение - стартирайки с клубната икона Дирк Новицки и завършвайки с треньора Рик Карлайл. Новицки приветства новия си съотборник чрез профила си в Twitter, където написа "Добре дошъл, мой човек!". Словенецът от своя страна отговори с "Благодаря ти, легендо!". Част от останалите играчи на Маверикс също поздравиха Дончич - включително Харисън Барнс и Денис Смит-младши. Очаква се Смит-младши да бъде партньор на Лука в гардовата двойка на Мавс, a в Twitter той написа, че е фен на словенската надежда.

