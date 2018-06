НБА Кои са европейците в Драфт 2018? 22 юни 2018 | 14:48 0 0 0 0 3



№3 (Атланта Хоукс, впоследствие трансфериран в Далас) - Лука Дончич (201 см, Словения, Реал Мадрид)

Luka Doncic was selected No. 3 overall, but the Hawks traded the pick to Dallas.



Luka, the “Heir Apparent” to Dirk @luka7doncic pic.twitter.com/VkIynARsOZ — SLAM Magazine (@SLAMonline) June 22, 2018

19-годишният словенец вероятно е най-обсъжданата неамериканска фигура преди Драфта. Двуметровият гард, който реално в Европа се подвизаваше на всяка една позиция от “1” до “4” бе избран от Атланта, но след това Хоукс го пратиха в Далас в замяна на правата на колежанската звезда Трей Йънг. Дончич ще отиде в НБА след най-успешния сезон в младата си кариера, който приключи с титли в Евролигата и Испания, както и с три награди за MVP - на редовния сезон от Евролигата и Лига АСВ, както и на Финалната четворка на най-силния турнир в Европа. Показателите му в най-престижния евротурнир бяха 22.6 точки, 4.8 борби и 4.3 асистенции, а в местното първенство имаше по 12.5 точки, 5.7 борби и 4.7 асистенции, a всеки, който се вълнува от НБА със сигурност е гледал поне веднъж как играе Лука.



№25 (Лос Анджелис Лейкърс) - Мориц Уагнър (211 см, Германия, Мичиган)

Moritz Wagner is a dynamic offensive player. Can shoot the ball, and put it on the floor. Wagner made over 40% of his jumpers, and 65% of his shots around the rim. pic.twitter.com/YqV4KbHYAE — The NBA Draft Wire (@NBADraftWire) June 15, 2018

С най-предния си избор в Драфта тази година от Лейкърс заложиха на европейски талант, който обаче има опит в САЩ. Ел Ей се спря на тежкото крило на колежанския Мичиган Мориц Уагнър, който е родом от Берлин, но през последните три сезона игра за Уулвъринс в последното стъпало преди НБА - колежанското първенство. Първата му година там не бе особено впечатляваща (2.9 точки и 1.6 борби), но след това постепенно си извоюва игрово време и кредит на доверие, а в последвалите два сезона бе на висота - 12.1 точки и 4.2 борби през сезон 2016/2018 и 14.6 точки и 7.1 борби през сезон 2017/2018. Във всяка една от годините си в Мичиган той изиграва минимум по 30 мача. Реално 21-годишният германец е подвижно тежко крило, което няма проблем с вкарването, но има какво да се желае от защитна гледна точка.



№29 (Бруклин Нетс) - Джанан Муса (206 см, Босна и Херцеговина, Цедевита)

Nets fans, who is Dzanan Musa?



- Excellent scorer, can create shots for himself and is a slasher type player that does well in high screen and roll situations. Underrated passing ability as well.



- Best quality: Clutch player, always seems to riseto the occasion. #NBADraft pic.twitter.com/7vWiB2ij9V — BIH SPORT LIVE (@BIHSPORTLIVE) June 22, 2018

Месеци наред Муса бе спряган за следващото европейско откритие на Сан Антонио, защото профилът му е точно такъв, какъвто приляга на вижданията на Грег Попович. 19-годишният балканец е интелигентен, не се страхува да поема отговорност и може да покрива няколко позиции. В крайна сметка попадна в Бруклин след добър сезон с хърватския Цедевита, в който бе избран за “Изгряваща звезда” на втория по сила турнир в Европа - Юрокъп, попадна в първия символичен тим на Адриатическата лига, където също бе посочен за най-добър младок. Играе професионално от 16-годишен, а през сезон 2017/2018 има по 12.5 точки и 3.3 борби в Адриатическата лига, по 13.3 точки, 3.8 борби и 2.8 асистенции в Хърватия и 10.5 точки и 3.2 борби в Юрокъп.



№31 (Финикс Сънс) - Ели Окобо (188 см, Франция, По Ортез)

31. Phoenix Suns - Elie Okobo pic.twitter.com/TSDs10auVq — Basketball Society (@BBallSociety_) June 22, 2018

За втора поредна година френски гард е избран в Драфта, но за разлика от Франк Нтиликина, който бе сред челните 10 преди 12 месеца, сега Ели Окобо остана точно извън първия кръг. Финикс взе 20-годишният Окобо с избор №31, а интересното в случая е, че той е левичар, който разполага с взривна сила, бърза първа крачка и афинитет както към подаването, така и към реализирането на точки. Бе категоричният лидер на По Ортез с 13.8 точки, 4.7 асистенции и 0.9 отнети топки в 36 мача във Франция при 41.8% успеваемост от тройката. Минусът в неговия случай е това, че по-скоро е атакуващ гард в тялото на плеймейкър и трябва да поработи доста, за да направи необходимия преход, защото няма как да оцелее в НБА като “двойка” с подобна физика.



№39 (Лос Анджелис Лейкърс) - Исаак Бонга (203 см, Германия, Скайлайнърс) With the 39th pick in the 2018 #nbadraft the @sixers select 6-9 + 18-year-old #German point forward prospect Isaac Bonga, who averaged per-40 stats of 11.6 PTS, 5.9 REBS, 4.5 ASTS + 1.9 STLS with #Frankfurt in the top division in #Germany



He has to work on perimeter consistency pic.twitter.com/dU85cot7kL — DraftExpressContent (@DXContent) June 22, 2018



Вторият европеец, когото славната някога организация на Лейкърс взе тази година. По официални данни 18-годишният германец е висок 203 сантиметра и играе като пойнт гард, но има информация, че всъщност е с 3-4 сантиметра отгоре. Макар още да е тийнейджър, Бонга вече дебютира за мъжкия национален отбор на Германия, чупейки близо 40-годишен рекорд за най-млад играч. Исаак разполага с нужния потенциал, достатъчно дълги крайници и поглед над играта, а за момента като най-голям минус се откроява крехката му физика. В Бундеслигата има по 6.0 точки, 3.1 борби, 2.2 асистенции и 1.0 отнети топки за 20.7 минути средно на мач в 34 двубоя.



№40 (Бруклин Нетс) - Родионс Куруцс (206 см, Латвия, Барселона)



За втори пореден Драфт от Бруклин се спират на играч на Барселона, след като преди година взеха Александър Везенков с №57. Латвиецът е олицетворение на модерното виждане за леко крило - идеален ръст, добри физически данни и атлетизъм, но като най-голямата му слабост могат да бъдат посочени двете тежки контузии, които е претърпял в младата си кариера до омента. Юношата на ВЕФ Рига разполага с неоспорим потенциал, като единствено от него зависи дали ще го развие. Вероятно 20-годишният европеец ще заиграе в НБА още тази есен.



№44 (Вашингтон Уизърдс) - Исуф Санон (194 см, Украйна, Олимпия Любляна)

Some nice moments for 6-4 Ukranian guard Issuf Sanon in a blowout win over Sentjur last week in the Slovenian League -- 12 PTS, 3 STL & 3 made 3s in 19 minutes. More on Sanon from our visit in Ljubljana earlier this month: https://t.co/alDKLQG6rZ pic.twitter.com/xZWbF9Lbox — Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) April 23, 2018

Столичани се спряха на току що спечелил титла в Словения играч, който има интересена история. Въпреки че името му не звучи особено източно, Исуф Санон е украинец, роден е в Донецк и е преминал през всички национални отбори за подрастващи на родната си страна. 18-годишният пойнт гард е рожба на баща от Буркина Фасо и майка от Украйна, а вероятно няма да заиграе в Лигата моментално, но Уизърдс ще го държат под око. Интересното в случая е, че Санон има едва 9 изиграни мача през отминалия сезон, но анализаторите са наясно с големия му талант. Определят го като много добър атлет, който е експлозивен и умее да сменя темпото и посоката достатъчно бързо. Комбо гард, който обаче изостава по отношение на физиката от типичните атакуващи гардове и трябва да поработи върху емоциите и мускулатурата си, за да успее на голямата сцена.



№47 (Лос Анджелис Лейкърс) - Святослав Михайлюк (203 см, Украйна, Канзас)

Sviatoslav Mykhailiuk goes No. 47 to the Lakers pic.twitter.com/zmDgejyhEh — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) June 22, 2018

21-годишният украинец още от тийнеджърските си години стана известен на широката общественост с нечовешкия си атлетизъм. Прекара последните четири сезона, школувайки се под всеобщо признатия взор на Бил Селф в колежанския Канзас, а сега бе взет от Лейкърс във втория кръг на Драфта. Впечатлява с добрата си стрелба, особено от дистанция, като няма да има проблем с вкарването отдалеч на следващото ниво. Въпросителните в случая са късите му ръце, както и недостатъчно добрата бързина в защитен план. Завършва кариерата си в Канзас като №4 в историята по вкарани тройки (237) и със средно 14.6 точки, 3.9 борби, 2.7 асистенции и 1.2 отнети топки във финалния си сезон.



№55 (Шарлът Хорнетс) - Арнолдас Кулбока (206 см, Литва, Брозе Бамберг)



20-годишното леко крило впечатлява със своите 208 сантиметра и добрата си стрелба. Липсата на солидна физика и бързина обаче го ограничава единствено на позиция “три”, защото е прекалено бавен за “двойка” и прекалено слабичък за “четворка”. Вероятно ще продължи да играе в Европа.



№60 (Филаделфия, трансфериран в Далас) - Костас Адетокумбо (208 см, Гърция, Дейтън Юнивърсити)

If you haven’t yet, meet Giannis’ younger brother: Kostas Antetokounmpo



The newest member of the Mavericks (via Sixers) pic.twitter.com/2ZlBfuHN57 — CBS Sports (@CBSSports) June 22, 2018

В случая фамилното име говори достатъчно. По-малкият брат на суперзвездата на Милуоки Янис Адетокумбо хвана последния влак за най-силната професионална лига, а малко след като бе избран под №60, друг последен избор в лицето на Айзея Томас се пошегува, че ще му даде нужните съвети. 20-годишният грък изигра един сезон в колежанские Дейтън, където впечатли най-вече с физически дадености и атлетизъм, а по-силното му представяне дойде в традиционните тренировки на талантите преди Драфта. Близо 17% от избраните в тазгодишния Драфт на НБА баскетболисти са европейци. Представителите на Стария континент са десетима от общо 60 избора в двата кръга на приема на нови играчи в най-силното първенство на света. Колоната поведе избор №3 - словенецът Лука Дончич, който бе взет от Атланта, но след това бе трансфериран в Далас Маверикс. 