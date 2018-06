НБА Дивац за Кингс: Ние сме млад суперотбор 22 юни 2018 | 12:40 - Обновена 0 0 0 0 0



“Смятам, че разполагаме със суперотбор, който просто е млад. Играем здраво, конкурираме се, показваме бърз баскетбол. През миналия сезон на няколко пъти победихме някои от другите суперотбори. Трябва да продължим да се учим и да бъдем по-добри - всеки ден и всяка година”, каза Дивац.

“I think it’s a super team, just young.” pic.twitter.com/Hcl9jcuBXN — Kings on NBCS (@NBCSKings) June 22, 2018

“Рядко имаме шансове като този, да имаме избор №2. Невинаги можеш да се сдобиеш с талант като Марвин. Може да играе и да пази няколко различни позиции, атлетичен е и реално прави всичко”, добави той по адрес на Багли, когото Сакраменто избра при наличието на Лука Дончич. Генералният мениджър на Сакраменто Владе Дивац смята, че с настоящия си състав Кингс могат да попаднат в графата на суперотборите в НБА. Легендарният сърбин обаче добави, че единствената пречка пред калифорнийци е това, че играчите са прекалено млади. Дивац говори пред медиите след Драфта, в който “кралете” взеха под №2 Марвин Багли от Дюк и обясни това решение на клуба.“Смятам, че разполагаме със суперотбор, който просто е млад. Играем здраво, конкурираме се, показваме бърз баскетбол. През миналия сезон на няколко пъти победихме някои от другите суперотбори. Трябва да продължим да се учим и да бъдем по-добри - всеки ден и всяка година”, каза Дивац.“Рядко имаме шансове като този, да имаме избор №2. Невинаги можеш да се сдобиеш с талант като Марвин. Може да играе и да пази няколко различни позиции, атлетичен е и реално прави всичко”, добави той по адрес на Багли, когото Сакраменто избра при наличието на Лука Дончич.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 651

1