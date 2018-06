Рейнджърс привлече Джон Фланаган

Рейнджърс си осигури трансфера на Джон Фланаган, който подписа договор за два сезона с 54-кратния шампион на Шотландия. 25-годишният защитник е бивш съотборник със Стивън Джерард, който пое "сините" от Глазгоу през лятото.

Бранителят има един мач с екипа на английския национален отбор.

Jon Flanagan: “I am so excited. I just want to get going – I am buzzing and I want to show to all the fans what I am about and put Rangers back up there." pic.twitter.com/qnH2Kygk3B