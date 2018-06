Четирима от България не са били родени при последната загуба от Република Корея

Волейбол

България се радва на положителен баланс срещу всеки един от предстоящите съперници в последната седмица от Лигата на нациите. "Трикольорите" водят с 16-9 на първия си противник в Техеран - Германия (без да се броят мачовете с Източна Германия). Нашите имат минимално предимство и спрямо Иран - 2-1, а най-отчетливо е то срещу Република Корея. Безспорният аутсайдер в турнира има само две победи над "лъвовете" в 21 мача.



По-интересното в случая е, че последният успех на корейците над България датира от далечната вече 1994-а. Това означава, че в настоящия състав на Пламен Константинов има четири момчета, които не са били родени, когато се е провел въпросният двубой. Поражението с 1:3 е на 1/8-финал на световното първенство в Гърция през октомври. Справката показва, че по това време Розалин Пенчев, Красимир Георгиев, Илия Петков и Алекс Грозданов все още не са били видели бял свят. От тогава са изиграни 15 мача, в които корейците са стигнали общо до 7 гейма!



Безспорно най-интересно и равностойно преминават двубоите с Бундестима в последните 10 години. За този период "трикольорите" все още имат положителен баланс, но той вече е далеч по-изравнен при 11-9 победи. Под ръководството на Пламен Константинов националите имат 3 мача, като са в серия от два поредни успеха на европейското първенство в София през 2015-а. Нашите отстъпиха на два пъти на Европейските игри в Баку през същата година, но тогава бяха водени от Николай Желязков.



БЪЛГАРИЯ vs ГЕРМАНИЯ

Година Турнир Резултат

1963 Европейско първенство 3:0

1967 Европейско първенство 3:0

1983 Европейско първенство 3:0

1989 Европейско първенство 3:0

2006 Световно първенство 3:1

2010 Световно първенство 3:0

2011 Световна лига 2:3

3:2

2:3

3:1

2011 Европейско първенство 3:1

2012 Световна лига 3:1

3:2

1:3

2:3

3:1

2012 Олимпийски бараж 1:3

2012 Олимпийски игри 3:0

2013 Европейско първенство 2:3

3:1

2014 Световно първенство 1:3

2015 Европейски игри 0:3

1:3

Европейско първенство 3:0

3:0

Общо: 25 мача, 16 победи, 9 загуби, 60:37 геймова разлика.

Забележка: В статистиката и резултатите влизат мачовете и на Западна Германия (ФРГ).



БЪЛГАРИЯ vs. ИРАН

Година Турнир Резултат

1970 Световно първенство 3:0

2006 Световно първенство 3:0

2016 Световна лига 1:3

Общо: 3 мача, 2 победи, 1 загуба, 7:3 геймова разлика.



БЪЛГАРИЯ vs. РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

Година Турнир Резултат

1964 Олимпийски игри 3:1

1972 Олимпийски игри 3:1

1977 Световна купа 0:3

1982 Световно първенство 3:0

1988 Олимпийски игри 3:0

1994 Световно първенство 1:3

1995 Световна лига 3:0

1998 Световна лига 3:0

3:1

3:1

3:1

1998 Световно първенство 3:1

2006 Световна лига 3:1

3:0

3:1

3:0

2007 Световна купа 3:0

2010 Световна лига 3:0

3:0

3:0

3:1

Общо: 21 мача, 19 победи, 2 загуби, 58:15 геймова разлика.



в."Тема спорт"