Три отбора извън Топ 3 по петите на Дончич

Ако Атланта се съгласи да размени избор №3 за някой от тези на изброените отбори, то тогава Хоукс вероятно ще се спрат на Трей Йънг, който изигра изключителен сезон с колежанския Оклахома. Три отбора, които са извън челната тройка в тазгодишния Драфт, искат на всяка цена да се сдобият с НБА правата на Лука Дончич. Става дума за Мемфис, Далас и Орландо, които разполагат съответно с избори №4, №5 и №6. Към момента словенският гард е сочен като потенциален трети избор, защото се очаква Финикс да вземе ДеАндре Ейтън под №1, а Сакраменто да пропусне Дончич с втория пик и да се спре на Марвин Багли.Според ESPN, отборите извън челната тройка са наясно, че трябва да се сдобият с третия избор, за да могат да си осигурят Дончич. Маверикс не крият интереса си към Лука, а Меджик и Нъгетс също са заявили готовност да се включат в евентуална сделка, която би им осигурила младата звезда на Реал (Мадрид).Ако Атланта се съгласи да размени избор №3 за някой от тези на изброените отбори, то тогава Хоукс вероятно ще се спрат на Трей Йънг, който изигра изключителен сезон с колежанския Оклахома.

