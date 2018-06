Бойни спортове Джоунс предложи помощ на Уудли за мача с Ковингтън 21 юни 2018 | 11:06 0 0 0 0 0 Tyron Woodley: Jon Jones called me personally to offer assistance in fight against Colby Covington https://t.co/m7xkUrBVjT via @ZurNathan pic.twitter.com/9NQWBsV9be — Sherdog by Mandatory (@sherdogdotcom) June 20, 2018 Очаква се дербито между двамата американци да бъде много оспорвано заради уменията в борбата на претендента.

"Забавно е, защото по-рано изобщо не си общувахме с Джон - каза Уудли. - Той предложи своята помощ. Отговорих му, че няма смисъл да прави пиар на Ковингтън с неговото име."

Уудли скочи на самия Ковингтън, който е считан за най-скандалния активен ММА боец в момента.

"Колби, ти посрамваш спорта. Надявам се, че нашият бой ще бъде последният за теб", категоричен е Уудли.

