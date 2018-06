Зимни спортове Тейлър Хол спечели "Харт Трофи" за най-полезен играч в NHL 21 юни 2018 | 10:33 0 0 0 0 0 Лявото крило на Ню Джърси Тейлър Хол заслужи "Харт Трофи" за най-полезен играч в Националната хокейна лига през сезон 2017/2018. Той стана първият играч от отбора на Девилс с приза и беше награден на церемония в Лас Вегас. 26-годишният канадец изигра най-силния си сезон в лигата с 93 точки (39 гола и 53 асистенции) в 76 мача, като дори пропусна края на кампанията заради операция на лявата ръка. Той получи 1264 точки в допитването сред 164 члена на Асоциацията за пишещите за професионален хокей журналисти, като изпревари само със 70 точки центъра Нейт КакКинън от Колорадо. Миналогодишният носител на "Харт Трофи" Конър МакДейвид от Едмънтън взе за втори пореден сезон наградата "Тед Линдзи" за най-добър хокеист през сезона на Асоциацията на играчитe в НХЛ.

МакДейвид взе за втора поредна година и "Арт Рос Трофи" най-добър реализатор в редовния сезон със 108 точки (41 гола и 67 асистенции). Taylor Hall wins the Hart Trophy after finishing the season 6th in points scored (93). It's the 1st time the Hart Trophy winner didn’t finish among the top 4 scorers since Mark Messier of the 1991-92 Rangers. pic.twitter.com/T4D3ls4tAv — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 21, 2018 "Колдър Трофи" за най-добър новобранец получи центърът Матю Барзал от Ню Йорк Айлъндърс, който записа 85 точки (22 гола и 63 асистенции) през дебютната си кампания. Виктор Хедман беше удостоен с "Норис Трофи" за най-добър защитник и стана първият играч от Тампа Бей с тази награда. Пека Рине от Нешвил заслужи "Везина Трофи" за най-добър вратар, след като записа осем "шътаута" през сезона, спечели 42 победи 59 мача, в които допусна средно по 2.31 гола и отрази 92,7 процента от ударите.

REPEAT WINNER: Connor McDavid wins the Ted Lindsay Award for the second straight year as the league’s most outstanding player voted on by members of the NHLPA.



2018 season: 41 G, 67 A, 108 PTS #NHLAwards #TSNHockey pic.twitter.com/YRZDs9IqDF — SportsCentre (@SportsCentre) June 21, 2018 Центърът Анже Копитар от Лос Анджелис, който остана трети в допитването за "Харт Трофи", заслужи "Селке Трофи" за най-добър нападател в дефанзивен план. Нападателят Вилям Карлсон от Лас Вегас взе "Лейди Бинг Трофи" за спортсменство и джентълменско поведение, съчетано с високо майстроство на леда. Жерар Гаян пък беше избран за треньор на годината и заслужи наградата "Джак Адамс". Той изведе Лас Вегас до финала за купа "Стенли" в дебютната кампания на клуба в лигата, а със 109 точки заслужиха титлата в Тихоокеанската дивизия през редовния сезон.

