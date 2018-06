Време е за шоуто Григор Димитров - Новак Джокович

Важен тест ще има днес Григор Димитров във втория кръг на турнира на трева в “Куинс Клъб” в Лондон. Българинът ще се изправи срещу бившия №1 и носител на 12 титли от “Големия шлем” Новак Джокович в среща от втория кръг, която ще се проведе на централния корт около 17.00-18.00 часа наше време.

After a straightforward start to his grass-court season, can Novak #Djokovic book a place in the Queen's QFs with a win over former champion Grigor #Dimitrov?



