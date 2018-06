Тенис Гарсия продължава напред в Майорка 20 юни 2018 | 21:23 0 0 0 0 0 Шампионката от 2016 година и номер 1 в схемата Каролин Гарсия (Франция) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на трева в испанския град Майорка с награден фонд 250 хиляди долара. Гарсия победи в първия си мач от надпреварата квалификантката Йохана Ларсон (Швеция) с 6:4, 6:3 за 73 минути, след като направи три пробива. .@CaroGarcia moves into the @MallorcaOpen quarterfinals!



Gets the win over Larsson 6-4, 6-3! pic.twitter.com/RAIt8bhsAh — WTA (@WTA) June 20, 2018 Amazing backhand return from @CaroGarcia! #MallorcaOpen pic.twitter.com/FpBalHjFxG — WTA (@WTA) June 20, 2018 Поставената под номер 2 Анжелик Кербер (Германия) пък отпадна в първия кръг след загуба от квалификантката Алисън Риск (САЩ) със 7:5, 2:6, 1:6 за близо два часа игра. Саманта Стоусър (Австралия) надделя над Лара Аруабарена (Испания) с 6:3, 6:4 и се класира за четвъртфиналите, а американката София Кенин победи Алисън ван Уйтванк (Белгия) с 2:6, 6:4, 6:4 в други срещи от турнира. Напред продължава и германката Татяна Мария, която надделя над сънародничката си Карина Витхьофт със 7:6 (1), 6:3. Саманта Стоусър (Австралия) надделя над Лара Аруабарена (Испания) с 6:3, 6:4 и се класира за четвъртфиналите, а американката София Кенин победи Алисън ван Уйтванк (Белгия) с 2:6, 6:4, 6:4 в други срещи от турнира. Напред продължава и германката Татяна Мария, която надделя над сънародничката си Карина Витхьофт със 7:6 (1), 6:3. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 123

1